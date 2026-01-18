Lisandro Martínez respondió ante las críticas de Paul Scholes: «Si me quiere decir algo que venga»

Después de ser una de las figuras en el clásico ante el City, Lisandro Martínez sacó pecho y se defendió de las críticas de Paul Scholes, un histórico del Manchester United.

En la previa del partido, el ex jugador puso en duda la capacidad del defensor argentino para marcar a Erling Haaland y bromeó sobre la diferencia de altura. «Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 m a la red», expresó.

«Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual», aseguró Martínez después del triunfo.

El defensor argentino contuvo con mucha solidez a Haaland y el United venció 2 a 0 al City. El equipo viene de cambiar de entrenador ya que se fue Ruben Amorim y asumió Michael Carrick.

«Solo me concentro en mi rendimiento, en el del equipo y en dar todo por este club hasta el último día. No me aporta nada. Mi motivación es mi familia. Nada más», agregó Martínez.

Scholes ya había criticado al argentino en otras ocasiones. El año pasado mientras el defensor se recuperaba de la lesión de ligamentos, el ex mediocampista dijo: «Incluso cuando está en forma, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League«.

Más allá de la polémica, Lisandro respondió adentro de la cancha y demostró que su altura no es un impedimento. Si mantiene el nivel, tiene grandes chances de ser titular en el Mundial con la Selección Argentina.