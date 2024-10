Confirman la fecha del juicio por el secuestro y asesinato de Otoño Uriarte

Después de años de postergaciones, el juicio por el secuestro y el asesinato de Otoño Uriarte, la adolescente de Fernández Oro, se encamina finalmente a su realización tras una audiencia judicial que avaló la fecha que estaba programada para enjuiciar a Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri, Germán Ángel Antilaf y Maximiliano Manuel Lagos.

Según informaron fuentes judiciales, el juicio se realizará el 26, 27, 28 y 29 de noviembre y el 2, 3, 4, 5 y 6 de diciembre, en doble jornada.

La última posible traba para la realización del juicio fue el cambio en la defensa oficial de Cau y Jafri, que ahora está a cargo de Marcelo Caraballo. Hasta un mes atrás, Juan Pablo Piombo representaba a los dos acusados, pero asumió como defensor oficial en Neuquén.

Esto llevó a Caraballo a tener que interiorizarse en un voluminoso expediente. En una audiencia realizada días atrás, todas las partes intervinientes en el proceso llegaron a un acuerdo para respetar la fecha del juicio programada, salvo que haya algún nuevo imponderable.

«Se le dio una prórroga hasta el 8 de noviembre al defensor Caraballo. El 15 de noviembre se va a hacer una audiencia en la que se va a discutir si hay alguna solicitud de prueba nueva o no«, precisó una fuente judicial consultada.

El tribunal técnico que debe llevar adelante el juicio lo integran Florencia Caruso, Amorina Sánchez Merlo y Juan Punte.

La hipótesis de la fiscalía y la querella sobre lo que pasó con Otoño Uriarte

Otoño desapareció el 23 de octubre de 2006 y seis meses después, el 24 de abril de 2007, fue encontrada muerta en el canal principal de riego.

La fiscal Teresa Giuffrida, junto a la abogada querellante Gabriela Prokopiw, señaló a los imputados Germán Ángel Antilaf, Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri y Maximiliano Manuel Lagos como los autores de la privación de la libertad Otoño, el abuso sexual y el asesinato de la joven de Fernández Oro.

En la audiencia de control de acusación realizada a comienzos de agosto el juez Guillermo Merlos finalmente dictaminó que los acusados afrontarán un juicio por «privación ilegitima de la liberad con cuatro agravantes: duración en el tiempo, participación de más de tres personas, por ser la víctima menor y por el resultado muerte».

Giuffrida planteó que los cuatro actuaron con un plan previo y sabiendo que Otoño era menor de edad.

Según la defensa de los imputados, la acusación no era lo suficientemente descriptiva en cuanto al delito de índole sexual, pues no se sabe qué rol tuvieron el resto de los acusados y solo se describe el rol de Jafri. Y por otro lado también se planteó que no estaba descripto, en la presentación de la fiscal, quién de los cuatro fue el que habría asesinado a Otoño.

Por lo anterior los letrados defensores argumentaron que lo que se debía juzgar en el juicio era el secuestro o privación ilegítima de la libertad de Otoño.

La fiscal argumentó que ya hay un antecedente de este tipo de imputación, contra Claudio Kielmazs en el primer triple crimen de Cipolletti, que fue aceptado en su momento por un tribunal y luego por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.