Patricia Bullrich cruzó al Chiqui Tapia por el paro en el fútbol argentino: «Es rídiculo»

La senadora nacional Patricia Bullrich calificó como “ridículo” el paro en el fútbol argentino convocado por la AFA para todas las categorías los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La medida se da en medio de la cita a declaración al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes.

La legisladora habló este mediodía ante la prensa acreditada en el Senado de la Nación y rechazó la suspensión de la actividad. La querella de ARCA citó a la AFA como asociación el 5 de marzo, mientras que el tesorero deberá presentarse el 6.

Paro en la AFA y causa judicial por millonaria deuda fiscal

Ante la consulta sobre la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender el torneo, Bullrich afirmó: “ridículo que pare el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia. Es confundir la institución con sus conductas, ridículo”. La senadora reiteró su rechazo a la medida.

El paro fue impulsado ante la investigación judicial que analiza una presunta retención indebida de aportes por más de $19.300 millones entre 2024 y 2025. La acusación documentó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

«Chiqui» Tapia, presidente de la AFA (Foto: archivo)

La fiscalía sostuvo que las auditorías llevaban la firma conjunta del presidente Claudio Tapia, el secretario general y el tesorero, Pablo Toviggino. Indicó que disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales” por ingresos de $45.000 millones en 2024 y $453.000 millones en 2025.

Bullrich también habló del Senado y apuntó al kirchnerismo

Bullrich describió el funcionamiento del Senado y señaló que existen diferencias dentro de los bloques que respaldan al oficialismo. “Acompañan algunas cosas y otras no acompañan. Hay una flexibilidad, pero sí te acompañan en el quórum, sí te acompañan en la mayoría de la votación de las leyes en general”, expresó.

En relación con el rol de la oposición, afirmó: “El kirchnerismo, antes de leer cualquier proyecto, ya sale a decir que vota en contra de la ley laboral y que van a hacer dos paros”. También sostuvo que el Senado actúa “al ritmo del Gobierno» para darle las herramientas «que se necesitan para mantener esta estabilidad, mantener nuestro plan económico, mantener nuestras políticas de seguridad, por eso, mantener nuestra política internacional”.

Bullrich adelantó que esta semana la Cámara alta tratará proyectos vinculados al Mercosur, a la “delimitación clara de los límites de los glaciares” y a la ley de Penal Juvenil, a la que definió como “fundamental para la seguridad de los argentinos”.