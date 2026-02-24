Causa AFA: Calor Mahiques abandonó la Sala de Casación que buscaba definir el vinculo de Toviggino con la mansión en Pilar

El juez renunció de la sala que definirá la causa por la quinta perteneciente a la AFA (Foto: gentileza)

El juez Carlos Mahiques presentó este martes su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal encargado de decidir el destino de la causa que investiga la titularidad de una lujosa quinta en Pilar, vinculada a dirigentes de la AFA. La decisión fue formalizada mediante un escrito dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña.

Esa sala de la Casación tenía a su cargo una cuestión de competencia clave en el expediente: definir si la investigación penal por el presunto delito de lavado de activos continúa bajo la órbita del juez federal de Campana, como pretenden los imputados, o si regresa al juzgado en lo Penal Económico, donde había comenzado.

La causa judicial gira en torno a una quinta de 5,5 hectáreas ubicada en Villa Rosa, valuada en alrededor de US$ 20,8 millones, cuyas propiedades están bajo sospecha de estar vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La renuncia de Mahiques altera la integración del tribunal que debía resolver la cuestión de competencia en la causa, lo que obliga al tribunal a reconfigurar la sala antes de avanzar en la definición de cuál jurisdicción continuará con la investigación.

Mansión de Pilar vinculada a la AFA. (Foto: Clarín Fotografía)

El escándalo vinculado al juez

La renuncia de Mahiques se produjo un día después de que se divulgara que habría celebrado su cumpleaños 74 en ese mismo predio, un hecho que generó cuestionamientos sobre su posible influencia o falta de imparcialidad para intervenir en la causa.

En su nota, el juez no hizo referencia a esas publicaciones ni a los pedidos públicos de apartamiento formulados por dirigentes de la Coalición Cívica, quienes señalaban que la eventual celebración podría comprometer la percepción de su imparcialidad.

En cambio, Mahiques señaló como motivo de su renuncia a la subrogancia “circunstancias de carácter estrictamente funcionales”, poniendo el foco en la carga de trabajo pendiente en la Sala I y en su actual función permanente en la Sala III de Casación, donde continuará desempeñándose como magistrado.

El magistrado detalló en su escrito que la Sala I tiene un volumen importante de procesos en trámite, incluidos recursos extraordinarios e impugnaciones, y que la salida próxima de otro colega podría complicar el normal desarrollo de las tareas. La situación se llena de señalamientos públicos sobre posibles vínculos entre jueces y personas o propiedades relacionadas con la investigación.