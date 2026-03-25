“Pedí disculpas mirándolos a los ojos”: Agostina Páez rompió el silencio tras el acuerdo judicial en Brasil

En una jornada cargada de tensión y definiciones legales, la abogada santiagueña Agostina Páez brindó sus primeras declaraciones públicas tras el acuerdo que le permitirá regresar a la Argentina. La conferencia, realizada en el auditorio del Consulado argentino en Río de Janeiro, contó con la presencia del cónsul y el vicecónsul, además de su equipo de defensa liderado por la abogada Carla Junqueira. Diario Río Negro fue parte de la conferencia de prensa y obtuvo detalles del caso que tuvo repercusión en ambos países.



El pedido de disculpas y el arrepentimiento de Páez

Durante la rueda de prensa, a la que tuvo acceso Diario Río Negro, Páez se refirió a la audiencia del pasado martes, donde enfrentó a los denunciantes. “Pedí disculpas mirándolos a los ojos; uno de ellos las aceptó”, afirmó la joven.

Consciente del impacto de sus actos, que fueron registrados por cámaras de seguridad en un bar el pasado 14 de enero, expresó: “Me arrepentí porque entiendo que estos actos pudieron afectar a personas afrodescendientes. No justifico lo que hice, estuvo pésimo, pero por eso mismo me quedé para someterme a la justicia”.

Denuncias de amenazas y «pesadilla» mediática

La procesada también hizo hincapié en el clima de hostilidad que enfrentó durante su detención en Brasil. Según sus palabras, se instaló una imagen de ella como «enemiga pública» del país vecino.

“Me querían matar, querían que pase quince años (presa), llegaron a decir que me violarían; fue una pesadilla”, confesó Páez, visiblemente afectada por el proceso que incluyó el uso de tobillera electrónica y un cuadro de depresión profunda.

La joven declaró además, que buscará que su caso sea tomado como ejemplo para otras situaciones similares en las que se vean incluidos hechos de racismo y para que se conozca «cómo es la justicia de Brasil».

Agostina Páez declaró ante los medios brasileros y argentinos a la espera de que se defina la fecha en la que podrá regresar a la Argentina. Foto: Diario Río Negro.

El rol de la política: Marcela Pagano y Martín Menem

Uno de los puntos que generó mayor expectativa fue la intervención de figuras políticas argentinas. Se confirmó que la diputada nacional Marcela Pagano envió una nota solicitando el retorno de la joven al país.

Al respecto, la defensora Carla Junqueira aclaró: “Marcela Pagano, desde su lugar de mujer, me llamó y mandó una nota, aunque descarto que haya influido en la decisión judicial”. También se confirmó que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tomó contacto con el caso. No obstante, Páez prefirió tomar distancia: “Sobre políticos no voy a hablar; soy una persona que trabaja de manera independiente en mi provincia”.

Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno. Sr @alferdez gracias por dejar de lado cualquier diferencia… pic.twitter.com/GwrOj0Q20f — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 25, 2026

Detalles del acuerdo judicial: Multa y servicios comunitarios



El jueves, la justicia brasileña determinó que, tras el pedido de disculpas formal aceptado por la fiscalía, se desestimaron dos de las tres acusaciones originales por injuria racial.

Los puntos clave de la sentencia incluyen la reparación económica que se realizará en el pago de 40.000 dólares para cada una de las víctimas.

Además, Páez deberá cumplir trabajos comunitarios en territorio argentino bajo caución financiera.

La Cancillería argentina facilitó herramientas jurídicas para que el cumplimiento de la pena se supervise desde Argentina, manteniendo la sujeción a la ley brasileña.

¿Cuándo regresa Agostina Páez a la Argentina?

A pesar del avance judicial, el regreso no es inmediato. Junqueira explicó que el equipo legal está trabajando en los detalles técnicos para que la fecha de retorno se defina en los próximos días. “La defensa fue totalmente técnica. La justicia brasileña es independiente y logramos un equilibrio fino entre el acto cometido y la situación de indefensión de Agostina aquí”, concluyó la letrada.