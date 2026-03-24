Comenzó el juicio en Brasil contra la abogada argentina acusada de racismo: podría pasar 15 años en prisión

Este martes se inició en el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro una audiencia determinante para Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero. La justicia brasileña debe decidir si la causa por injuria racial se eleva a juicio y, dada la celeridad del sistema local, existe la posibilidad de que se dicte una sentencia inmediata. Según detalló una fuente del caso a Diario Río Negro «el proceso comenzó a las 15:45 y se desarrolla a puertas cerradas». Mientras, el magistrado analiza pruebas clave y los testimonios de las partes involucradas.

El caso se originó durante las vacaciones de Páez en un bar de Río de Janeiro, donde fue denunciada por tres empleados tras presuntos comentarios y gestos racistas. La situación de la joven santiagueña es sumamente delicada, ya que uno de los incidentes quedó registrado en las cámaras de seguridad del local y se viralizó rápidamente en redes sociales. Debido a que el delito de racismo en Brasil contempla penas de hasta cinco años y la querella solicita el máximo por cada una de las tres acusaciones, la condena total podría ascender a 15 años de cárcel.

Medidas cautelares y el temor de la acusada

Actualmente, Páez cumple medidas cautelares que incluyen el uso de tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país. Antes de ingresar a la sala, la abogada manifestó un profundo temor por su integridad física y aseguró que no se siente segura en territorio brasileño. «Si me condenan, yo me mato o me matan ahí adentro», declaró con crudeza, reflejando el pánico que le genera la posibilidad de ser trasladada a una de las cárceles de Río de Janeiro en un clima de hostilidad social.

Estado de salud y falta de apoyo oficial

Su padre, Mariano Páez, viajó a Brasil para acompañarla y describió que su hija atraviesa una depresión profunda, bajo asistencia psiquiátrica y psicológica constante. Durante el contacto con la prensa, calificó como «una locura» el pedido de 15 años de prisión y denunció el abandono por parte de las autoridades de Santiago del Estero y del Gobierno Nacional. Según su relato, solo ha mantenido contactos informativos con Cancillería, pero sin recibir una intervención directa que garantice la seguridad de la joven.

Estrategia de la defensa y retorno al país

La estrategia de su abogada, Carla Junqueira, se centra en revocar las medidas cautelares para que Agostina pueda responder al proceso desde Argentina. La defensa sostiene que el objetivo no es la impunidad, sino preservar la salud de la imputada mientras se tratan las cuestiones de fondo. «Su principal objetivo es volver a su país porque está corriendo peligro», explicaron desde su entorno, subrayando que la extensión de la audiencia actual será clave para definir si el juez dicta sentencia de forma inminente o posterga el fallo.

Diferencias procesales entre Brasil y Argentina

A diferencia de los tiempos procesales en Argentina, el sistema judicial brasileño permite concentrar gran parte del caso en una única instancia.

Esto significa que el magistrado tiene la facultad de resolver la situación de la imputada en el momento, determinando su absolución o condena de manera inmediata si considera que las pruebas son suficientes. Esta celeridad mantiene en vilo a la familia Páez, que aguarda una resolución que podría cambiar el destino de la abogada argentina en las próximas horas.