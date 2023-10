Piden 17 años de prisión para el responsable del crimen en el supermercado en Bariloche

El fiscal Jefe Martín Lozada pidió 17 años de prisión para Mauricio Buchaillot, que fue declarado culpable por un jurado popular del homicidio de Braian Quinchagual, el 7 de mayo del año pasado en el estacionamiento de un supermercado de Bariloche.

El juez Gregor Joos anunció que dará a conocer su decisión en los próximos tres días hábiles.

«La pena del delito que se le atribuye a Buchaillot oscila entre 8 y 25 años de prisión«, advirtió Lozada y recalcó que si bien carece de antecedentes penales, su acción estuvo «marcada por el carácter sorpresivo, sin anuncio previo, en un contexto en el que la víctima no pudo prever la acción homicida. Y mucho menos aun desplegar una defensa acorde con la magnitud del ataque que sufrió».

Durante sus alegatos, Lozada se preguntó: «¿Quién puede prever que una persona concurra armada a un supermercado en horas del mediodía y luego de una discusión, ataque a golpes a una persona primero y luego, la ejecute mediante una puñalada mortal. La respuesta es contundente: nadie«.

Pidió tener en cuenta la zona del cuerpo en la que le asestó la puñalada a Quinchagual. «Buchaillot pudo efectuarlo en otra parte del cuerpo y sin embargo, le asestó la puñalada en una zona que no podía sino traerle aparejada la muerte a Braian. Esto opera como agravante«, señaló el fiscal.

Mencionó otro agravante. Lozada recordó que el día del crimen se secuestraron 20 armas blancas en su vivienda y solo una tenía manchas de sangre. «El arma posee características muy puntuales: concretamente tiene una empuñadura para efectuar golpes de puño y comúnmente se denomina como de combate. Buchaillot no fue solo armado al supermercado sino que además llevó un arma blanca cuya capacidad de lesión era superior a cualquier otro elemento cortante«, precisó Lozada.

El defensor oficial Marcos Cicciarello pidió, en cambio, 8 años de prisión para Buchaillot, el mínimo legal.

«Ese día Buchaillot fue al supermercado y se encontró con una situación injusta para las personas que hacían la cola. Quinchagual se adelantó. Los testigos coincidieron en que fue una situación muy violenta, de provocación«, esbozó Cicciarello.

Recordó también el informe de la médica psiquiatra Verónica Martínez que dio cuenta de una personalidad paranoide en Buchaillot. «No se le puede reprochar a Buchaillot que buscó esa situación conflictiva. Tampoco se le puede reprochar estas características de personalidad paranoide. Él permanentemente cree que alguien lo va a atacar. Y Quinchahual eligió amenazarlo y esperarlo afuera. Eso debe ser tenido en cuenta a la hora de mesurar la pena. No estoy justificando la acción«, advirtió el defensor.

Al término de los alegatos, Buchaillot optó por prestar declaración. «Estoy cansado de escuchar tantas estupideces. Realmente, ¡qué sociedad hipócrita! Todos los testimonios son coincidentes en la violencia de Braian con las amenazas. En el video se ve cómo se me venían encima con botellas», fustigó.

Y dirigiéndose al juez le dijo: «Deme una pena de mil años. Eso no va a cambiar la verdad. Yo me defendí y me mantuvieron preso para calmar una cuestión social. Todo es una ficción jurídica”.