Pidieron 20 años de prisión para un padre por causar el incendio de la casa donde su hijo murió en Neuquén

Federico Costich admitió haber provocado el incendio de su vivienda, en el que su hijo murió, en Neuquén capital. (foto de archivo)

La fiscal Lucrecia Sola volvió a la carga este jueves con el pedido de 20 años de prisión para Federico Costich, quien se declaró culpable meses atrás de haber provocado el incendio de su vivienda en el que murió su hijo.

El acusado admitió su responsabilidad en un acuerdo celebrado con la fiscalía, con el consentimiento de la defensa. También, admitió su responsabilidad por las lesiones causadas a una hija, en un contexto de violencia de género.

Sola solicitó al tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Lucas Yancarelli y Juan Guaita, esa pena para Costich en una audiencia que se desarrolló este jueves en la Ciudad Judicial de la capital neuquina. La misma pena para el acusado pidió la querella, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Las idas y vueltas del acuerdo

La fiscal del caso insistió con el pedido de pena de 20 años de cárcel, que había formulado en una audiencia que se hizo a principios de agosto pasado ante un tribunal integrado en esa ocasión la jueza Carina Álvarez y los jueces Gustavo Ravizzoli y Andrés Repetto, quienes resolvieron declarar la nulidad del acuerdo celebrado en marzo pasado.

Ese tribunal advirtió una incorrecta calificación legal del hecho atribuido y reconocido por el imputado en el acuerdo parcial, que el juez Guaita había homologado en marzo pasado. Guaita entendió que ese acuerdo cumplía los requisitos legales.

Esa decisión fue revocada a finales de agosto último por el Tribunal de Impugnación de la provincia, que convalidó -en un fallo dividido- el acuerdo pleno y ordenó avanzar a la etapa del juico de cesura

Los hechos que el acusado reconoció

Por eso, se llegó al juicio de cesura en una segunda ocasión ante el tribunal, integrado por Kees, Yancarelli y Guaita.

Sola destacó que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y maltrato hacia los hijos del acusado, y que la calificación legal acordada debe ser acompañada por una pena que refleje la magnitud del caso. La querella adhirió a este pedido. La defensa pidió una pena mucho menor.

De acuerdo con la imputación de la fiscalía y la querella, el primer hecho ocurrió el 24 de marzo de 2024 en la vivienda donde residía Costich, cuando agredió a su hija. La golpeó, la mantuvo encerrada y le provocó quemaduras en el rostro tras rociarla con insecticida y prenderla fuego.

El segundo hecho ocurrió el 26 de marzo de 2024, en la misma casa, cuando inició un incendio intencional mientras su hijo dormía en la planta alta, lo que provocó su muerte. Según la acusación, el hombre actuó bajo los efectos de drogas y alcohol.

La calificación legal por la que Costich fue declarado responsable es la de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada (primer hecho), y estrago doloso seguido de muerte (segundo hecho).

El tribunal comunicará la sentencia el próximo lunes. El imputado cumple prisión preventiva.