Anularon el acuerdo que declaraba culpable a un acusado de matar a su hijo en Neuquén

El tribunal integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Andrés Repetto y Gustavo Ravizzoli declaró nulo ayer el acuerdo abreviado mediante el cual Federico Costich había reconocido su responsabilidad en el incendio de su vivienda que provocó la muerte de su hijo, Nazareno Jara, el 26 de marzo del 2024.

En la etapa inicial de la investigación, la fiscalía acusó a Costich por homicidio agravado por el vínculo y por haber causado un peligro común, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Sin embargo, en un procedimiento abreviado posterior, las partes acordaron que el imputado admitiera su responsabilidad bajo una figura penal más leve: estrago doloso seguido de muerte, que contempla una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Durante la audiencia de determinación de la pena, la fiscalía volvió a describir los hechos como un homicidio calificado, lo que llevó al tribunal a concluir, por unanimidad, que se había vulnerado el principio de legalidad.

Según remarcaron, no es posible modificar la calificación a un delito menos grave cuando la descripción de la conducta imputada permanece inalterada.

Con esta decisión, el tribunal dejó sin efecto el acuerdo homologado y ordenó la realización de una nueva audiencia de control de acusación para dar continuidad al proceso judicial.

Reconoció haber matado a su hijo: cómo fue el hecho en Neuquén

Durante la formulación de cargos realizada a fines de marzo del 2024, la fiscalía aseguró que, antes del incendio, Federico Costich obligó violentamente a su otra hija Agustina a salir de la casa, dejando a su hermano solo en el interior de la vivienda.

La joven y vecinos aseguraron que vieron al hombre cruzar la calle y sentarse en la plaza ubicada frente a la casa para ver como el fuego consumía la estructura. En el interior, Nazareno gritaba y pedía ayuda.

La autopsia realizada al joven reveló que en sus pulmones había rastros de humo, lo que confirmó que estaba vivo al momento de que las llamas arrasaran la casa, en cuyo interior incluso había un auto.

Dos días antes del fatal incendio, Costich había violentado a Agustina, a quien golpeó en varias partes del cuerpo y luego quemó el rostro utilizando como lanzallamas un aerosol y un encendedor.