Operativo federal en San Javier: detectaron trabajo infantil y hubo denuncias en la Fiscalía de Viedma

El Gobierno de Río Negro participó de un operativo federal de fiscalización realizado en inmediaciones de San Javier, a partir de una solicitud de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. El procedimiento se llevó adelante este 5 de febrero con la intervención de distintos organismos nacionales y fuerzas de seguridad.

En total, participaron alrededor de 40 personas pertenecientes a la Dirección Nacional de Migraciones, RENATRE–UATRE y fuerzas de seguridad, con intervención de la Policía Federal Argentina.

Durante las tareas de fiscalización en distintos establecimientos de la zona, se detectaron situaciones de trabajo infantil y casos de personas migrantes en situación de residencia irregular. Como resultado, se formularon denuncias ante la Fiscalía de Viedma por dos casos de trabajo infantil que involucraban a adolescentes de 12 y 15 años.

El esquema de fiscalización se ampliará a otros sectores de la provincia. Foto: gentileza.

Las situaciones relevadas fueron abordadas conforme a los protocolos vigentes, priorizando la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las fiscalizaciones continuarán de manera preventiva y coordinada en otras zonas de Río Negro

De acuerdo a lo planificado por los organismos intervinientes, este tipo de operativos continuará desarrollándose de manera articulada y preventiva en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y el abordaje integral de situaciones irregulares, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 26.842.

Desde el Gobierno provincial reafirmaron el compromiso de trabajar de manera coordinada con los organismos nacionales en acciones de control, prevención y protección de derechos, promoviendo intervenciones integrales que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y el resguardo de personas en situación de vulnerabilidad.