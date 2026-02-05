Desarticulan una banda que robaba autos con inhibidores a turistas y vecinos de Bariloche

Como ocurre cada verano, las calles y puntos turísticos de Bariloche se ven colmados de vecinos y visitantes. En ese escenario, un patrullaje preventivo realizado el miércoles por la noche por parte de la Policía de Río Negro terminó desbaratando una maniobra delictiva antes de que se concretara. Dos hombres fueron detectados mientras se desplazaban con inhibidores de señal, una herramienta clave en robos silenciosos de vehículos y pertenencias.

El procedimiento se llevó a cabo durante recorridas de rutina reforzadas por la temporada alta. Personal de la Comisaría 28° advirtió la circulación sospechosa de un Toyota Corolla ocupado por dos sujetos jóvenes, uno de ellos de nacionalidad extranjera. La forma en la que se movían por la zona encendió las primeras alertas.

Elementos que comprometen a los demorados

Al detener el vehículo e identificar a sus ocupantes, los efectivos confirmaron las sospechas. En el interior hallaron inhibidores de señal, además de guantes y pasamontañas, elementos comúnmente asociados a robos en playas, miradores, estacionamientos y centros comerciales, donde los delincuentes aprovechan el descuido momentáneo de las víctimas.

La modalidad no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. Los inhibidores bloquean el cierre centralizado de los autos, lo que permite abrirlos sin forzar cerraduras ni romper vidrios. El resultado suele ser un robo rápido, casi imperceptible, que muchas veces se descubre recién horas después, cuando el daño ya está hecho.

Esta vez, la intervención fue a tiempo. Si bien los hombres no registraban antecedentes ni pedidos de captura, la portación injustificada de estos elementos permitió a la Policía actuar dentro del marco legal, priorizando la prevención. Además, el vehículo fue retirado de circulación al detectarse irregularidades en la documentación.

El operativo evitó que los dispositivos fueran utilizados y dejó fuera de circulación un rodado que podía ser clave en futuras maniobras delictivas. En una ciudad que recibe miles de turistas por día, este tipo de controles se vuelve fundamental.