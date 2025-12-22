Prorrogan la prisión domiciliaria del poblador que mató a un hombre en un paraje cercano a Bariloche

En una audiencia solicitada por la fiscalía y con el aval de la querella y la defensa, la Justicia resolvió prorrogar tanto el plazo de la investigación penal preparatoria como la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Carlos Argentino Sandoval, el único imputado por el homicidio de Diego Manuel Sixto.

La decisión fue adoptada por el Juez de Garantías, quien extendió ambas medidas hasta el 1 de marzo de 2026. El acusado continuará detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, en las mismas condiciones vigentes hasta ahora.

Pedido de la fiscalía y acuerdo de partes

Durante la audiencia, la fiscalía explicó que la investigación se encuentra prácticamente finalizada. “Hemos terminado con la investigación del presente caso, realizamos todas las pruebas prometidas, incluidas las pericias de ADN, y ya contamos con todos los resultados”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, el fiscal remarcó que el plazo original vencía el próximo 30 de diciembre y que restaban apenas tres días hábiles. Por ese motivo, solicitó una prórroga para avanzar en una posible salida alternativa. «Necesitamos ese tiempo para terminar de cerrar la posibilidad de un juicio abreviado. Estamos trabajando fiscalía, defensa y querella para ver si se puede resolver el caso de manera acordada«, señaló.

La continuidad de la prisión preventiva

La medida cautelar de prisión preventiva, que ya se cumplía bajo modalidad domiciliaria, también estaba próxima a vencer. Ante ese escenario, la fiscalía solicitó su extensión en idénticos términos. «Venimos a pedir la prórroga de la prisión preventiva al señor Sandoval en la misma modalidad en la que se viene cumpliendo«, indicó el fiscal, y aclaró que, de ser necesario, podía fundamentar la cautelar más allá del acuerdo entre las partes.

El juez respondió que, existiendo conformidad general, la justificación adicional resultaba innecesaria. «Si hay acuerdo de partes sería sobreabundante«, expresó durante la audiencia.

La postura de la querella

La querella, que representa a la madre de la víctima, acompañó el pedido de prórroga tanto del plazo de investigación como de la medida cautelar. El querellante explicó que la audiencia había sido convocada inicialmente por el vencimiento de la prisión preventiva, pero que en el transcurso de las conversaciones surgió la posibilidad de analizar alternativas al juicio oral.

«Hemos estado considerando algunas alternativas de una eventual resolución acordada de la causa, sin llegar al juicio«, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la prórroga «nos sirve y nos viene bien» para evaluar con mayor detenimiento las opciones, siempre garantizando que no haya inconvenientes con los plazos procesales.

La defensa y el imputado

Desde la defensa también manifestaron su conformidad. El defensor penal confirmó que su asistido fue informado del pedido fiscal y que no existía oposición alguna. «Es correcta la descripción que hace el fiscal. Estamos trabajando en un acuerdo que todavía no se implementó, y no hay oposición a la extensión del plazo ni de la medida cautelar, en los mismos términos de prisión domiciliaria», expresó.

El juez consultó directamente al imputado si estaba de acuerdo con la continuidad de la medida, y ante la falta de objeciones, avanzó con la resolución.

La resolución judicial

Finalmente, el Juez de Garantías resolvió extender la etapa penal preparatoria y la prisión preventiva hasta el 1 de marzo de 2026. «Voy a extender el plazo de la prisión preventiva hasta el 1 de marzo del año 2026, debiendo cumplimentarse en la misma modalidad domiciliaria con monitoreo electrónico«, indicó.

De este modo, quedaron formalmente notificadas todas las partes y se dio por finalizada la audiencia.

El homicidio de Diego Manuel Sixto

Cabe recordar que el 1 de septiembre se reformularon cargos al imputado por el homicidio de Diego Manuel Sixto, ocurrido entre la tarde del 4 y la madrugada del 5 de mayo de 2025. El hecho se produjo en un campo ubicado a 13,6 kilómetros de Villa Llanquín, sobre el camino vecinal a Pipilcura.

Según la hipótesis fiscal, tras una discusión entre ambos hombres, el imputado efectuó un disparo con una escopeta calibre 16 que impactó en el rostro de la víctima, provocándole la muerte inmediata por lesiones encefálicas y un shock hipovolémico.

En la misma causa, también se le atribuyó la tenencia ilegal de dos armas de fuego: la escopeta utilizada en el hecho y un pistolón calibre 16 considerado arma de guerra. Ambas armas no estaban registradas ni contaban con autorización legal.

La acusación se sustenta en testimonios, pericias forenses, informes balísticos y criminalísticos, actas policiales, autopsia, análisis bioquímicos y diversa documentación oficial incorporada al expediente.