Candidato a juez: «¿Cómo le brindamos transparencia al pueblo si no sabe nada de nosotros?»

«Todos nosotros tenemos aspiraciones profesionales y afinidades políticas. Contémosle a la gente, siempre que no vaya en desmedro de la imparcialidad que el cargo requiere. ¿Cómo le brindamos transparencia al pueblo si no sabe nada de nosotros».

Las definiciones son de Marco Daniel Lupica Cristo, quien a los 33 años se convertirá en uno de los jueces de Garantías más jóvenes de la provincia de Neuquén. Este martes fue entrevistado en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, y su pliego pasó al recinto para la correspondiente aprobación. Ganó el concurso con 63,24 puntos sobre 100.

Nacido en Cutral Co y recibido hace diez años en la Universidad Católica de Salta, trabajó en estudios jurídicos, en la fiscalía de Estado e ingresó al Poder Judicial en 2015. En la actualidad es asistente letrado en la fiscalía de Violencia de Género.

Les contó a las y los diputados de la comisión que rindió tres concursos en el Consejo de la Magistratura: para fiscal de Chos Malal, para defensor de Neuquén (en ambos salió segundo) y ahora ganó para juez de Garantías.

Las odiosas comparaciones

Habló también, y mucho, de sus constantes capacitaciones. «Siempre me estoy actualizando. Ahora estoy estudiando filosofía del derecho en la Universidad del Comahue, soy ayudante en la cátedra de Ricardo Mendaña y Emanuel Roa Moreno, soy capacitador en perspectiva de género de la Oficina de la Mujer, convocado por la vocal Soledad Gennari», entre otras actividades.

Cuando más hablaba de sus actualizaciones, más se achataban las figuras del candidato a vocal del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, y de la candidata a defensora general Vanina Merlo: según sus CV, desde que se recibieron de abogados no hicieron ni una sola capacitación. Accederán a sus respectivos cargos por un acuerdo entre fuerzas políticas.

Fue el diputado Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) quien le preguntó qué opinaba de la comparación entre el proceso de concurso que había atravesado él para ser candidato a juez, y el método de selección de integrantes del Tribunal Superior. Remarcó la clara identificación política que tienen los vocales, y le pidió una definición también sobre ese punto.

«Todos nosotros tenemos aspiraciones profesionales y afinidades políticas», dijo. Cuando parecía que iba a revelar la suya, se escondió detrás de una colega: «la jueza Leticia Lorenzo dice ‘todos saben de qué equipo soy’. Antes eso no lo veíamos ni de casualidad».

Conflictividad social y género

El diputado Andrés Blanco, quien votó en contra como siempre porque el FIT está a favor de la elección popular de jueces y juezas, le preguntó sobre la conflictividad social. «Como juez, tengo que tener una mirada del conflicto de fondo», dijo Lupica Cristo.

Puso como ejemplo la reciente toma de tierras en Valentina Sur. «No están reclamando porque se les ocurre, no se metieron en esa chacra porque sí. El reclamo que está atrás es el acceso a la vivienda. Y cuando la fiscalía ordenó el desalojo, la policía le contestó que tenga en consideración que en el lugar hay mujeres embarazadas, niños, adultos mayores».

Engarzó ese tema con la perspectiva de género que, según afirmó, «debe ser trasversal a todo el Poder Judicial. A veces la resolución judicial no es con perspectiva de género porque no llega la información completa. Yo voy todos los días a la Ciudad Judicial en mi auto, pero nos pasa que la víctima no viene porque no tiene para pagar el transporte».

También advirtió que «se utilizan salidas alternativas sin preguntarle a la víctima qué es lo que quiere».