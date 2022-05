Renunció el hijo del presidente del Tribunal Superior de Neuquén

A los 21 días de haber ingresado al Poder Judicial con un contrato temporario, Martín Darío Moya Assef, hijo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Darío Moya, presentó su renuncia.

Moya Assef había sido contratado por seis meses para trabajar como asistente letrado en una defensoría pública. El pedido lo había formulado el exdefensor general Raúl Caferra, y el decreto de designación lo había firmado la vicepresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari.

Hoy el abogado presentó su renuncia la cual fue inmediatamente aceptada. El decreto que le da de baja del Poder Judicial también lo firma Gennari.

La contratación de Moya Assef desató un escándalo político por ser el hijo del presidente del Tribunal Superior. Si bien se cumplieron las normas legales, el sindicato de empleados judiciales (Sejun) salió a denunciar que «están metiendo a parientes por la ventana» y lanzó un plan de lucha.

Mañana el sindicato realizará un plenario provincial en la Ciudad Judicial, en Neuquén capital, y uno de los puntos a tratar es «que se respete el ingreso por concurso al Poder Judicial».

Junto con Moya Assef fue contratado en las mismas condiciones un ex empleado judicial, Juan Pablo Escalada, quien hasta ahora no renunció. Está anotado en un concurso del Consejo de la Magistratura y se espera el resultado para definir si se le pide que deje el cargo o no.