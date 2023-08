Por primera vez ampliarán el número de jueces en un área clave en Neuquén

El Tribunal Superior de Justicia resolvió cubrir un cargo de juez o jueza de Garantías con competencia en materia de Ejecución Penal, el área donde se tramita todo lo relacionado con el cumplimiento de las penas de las personas una vez que son condenadas. En este contexto de crisis carcelaria en Neuquén, es un espacio de relevancia.

El pedido para que se abra la vacante partió del jefe de la Oficina Judicial Neuquén, Juan Guaita, y contó con el apoyo de la presidenta del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, Estefanía Sauli.

Los vocales trataron el tema el 9 de agosto pero recién se conoce ahora, porque los acuerdos del Tribunal Superior de Justicia no son públicos ni tienen registro videograbado, pese a que equivalen a una sesión de la Legislatura.

Cobertura justificada

«Analizados los antecedentes, los requerimientos de servicio del organismo y, habiéndose evaluado exclusivamente las necesidades de recursos humanos, la cobertura del cargo mencionado se encuentra plenamente justificada», dice el texto del acuerdo.

En el Colegio de Jueces penales de la Primera Circunscripción hay 9 jueces y juezas de Garantías, dos del Niño, Niña y Adolescente, y una jueza de Ejecución. Siempre fue la única con esa especialización, por eso esta será la primera vez que se llame a concurso para un cargo con tal competencia.

Se trata de Raquel Gass. Cuando no puede intervenir en algún legajo, la subrogan los demás jueces de Garantías. Pero el sistema no es recíproco: ella no subroga a nadie.

La vacante que se decidió cubrir es de un juez o jueza de Ejecución que, si existe la necesidad, pueda desempeñarse también como juez o jueza de Garantías. Es decir, intervenir en audiencias donde se decide acerca de formulaciones de cargo, pedidos de prisión preventiva, juicios, entre muchas otras competencias.

En el interior provincial hay otra jueza de Ejecución en las mismas condiciones, Alicia Rodríguez. Está próxima a jubilarse, de modo que su cargo deberá ser cubierto más temprano que tarde.

El cierre de las cárceles

Las dos ganaron protagonismo desde fines del año pasado, cuando ordenaron clausurar todas las unidades de detención de la provincia por la superpoblación carcelaria. El mandato es que si no se produce el egreso de una persona privada de su libertad, no puede haber ingresos.

Como el gobierno de Neuquén viene muy lento en la construcción de más celdas, y las prisiones preventivas son constantes, la superpoblación derramó hacia las comisarías, donde hay celdas precarias.

Gass afronta un pedido de jurado de enjuiciamiento en su contra por la extradición de un condenado, y quedó envuelta en una confusa situación porque aparece como aportante de dinero para la campaña de Juntos por el Cambio. Su padre es el legislador reelecto de esa fuerza, César Gass.