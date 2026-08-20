Prisión preventiva para Fernando Cerimedo: la Fiscalía pidió 180 días de cárcel en Bolivia

La situación judicial de Fernando Cerimedo en Bolivia se agrava con el paso de las horas. La fiscalía de Santa Cruz de la Sierra formalizó el pedido de 180 días de prisión preventiva contra el consultor político y exasesor de campaña de Javier Milei, acusado de ser el autor intelectual del intento de femicidio contra la activista Nadia Beller, quien era su pareja.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, solicitó que el estratega sea trasladado y recluido en el penal de Palmasola, la cárcel más grande y peligrosa del país vecino. La decisión final quedará en manos de un juez durante la audiencia fijada para este jueves.

Caja fuerte, auto falso de la Policía y enriquecimiento ilícito: la causa del ataque de Fernando Cerimedo

A la causa por el ataque armado se le sumó un nuevo frente penal: la Justicia boliviana abrió una investigación por enriquecimiento ilícito tras el allanamiento concretado en el departamento de Cerimedo, ubicado en el condominio La Arboleda, en La Paz.

Según reveló el fiscal Carlos Torrez, a La Nación, las fuerzas de seguridad hallaron elementos comprometedores que respaldan la versión de Beller sobre los presuntos manejos irregulares del argentino:

Dinero en efectivo: grandes sumas en efectivo ocultas en muebles y cajones.

grandes sumas en efectivo ocultas en muebles y cajones. Compartimentos secretos: muebles con espacios ocultos para guardar objetos de valor.

muebles con espacios ocultos para guardar objetos de valor. Simulación oficial: un vehículo «con particularidades de rodado oficial» y una remera perteneciente a la Policía boliviana.

Cómo salvó su vida la víctima y el secuestro de la moto

El ataque ocurrió cuando Beller acudió a la puerta de un hotel tras ser citada por un supuesto informante. La activista denunció a La Nación que fue el propio Cerimedo quien la incentivó a ir y que estaba hablando por teléfono con él en el momento exacto en que le dispararon.

De acuerdo con el informe médico forense incorporado al expediente, la mujer quedó con 30 días de incapacidad. Logró salvar su vida de milagro al simular estar muerta tras recibir los disparos a corta distancia para evitar que los sicarios continuaran ejecutándola.

En tanto, la Policía boliviana logró secuestrar la motocicleta en la que escaparon los dos autores materiales, quienes actuaron disfrazados de repartidores de delivery y continúan siendo intensamente buscados.

Giro en Argentina: piden citar a la víctima por el caso Andis

Las declaraciones de Beller desde el hospital resonaron con fuerza en la política argentina. La mujer aseguró que Cerimedo era el «poder en las sombras» del gobierno de Rodrigo Paz y que fue él quien filtró los audios de Diego Spagnuolo, detonante del escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Ante esto, la diputada Marcela Pagano solicitó formalmente a la Justicia argentina que cite a declarar a Beller con carácter de urgencia como testigo en la causa Andis, solicitando además el resguardo forense de las conversaciones digitales que la activista afirma conservar.

Por su parte, el presidente Javier Milei rompió el silencio en sus redes sociales reaccionando con un retuit a una publicación que calificaba a Cerimedo como un «mercenario» que trabajó para distintos sectores políticos y atacaba a la cobertura mediática.

Tras negarse a declarar en la primera instancia, la defensa de Cerimedo negó rotundamente que el asesor intentara fugarse en el aeropuerto de Viru Viru cuando fue arrestado.

Margarita Arce, una de sus abogadas, afirmó que el estratega viajaba precisamente para ver a Beller tras enterarse del atentado y tildó la acusación de «show político» impulsado por sectores afines al partido de Evo Morales para desestabilizar al actual mandatario Rodrigo Paz.