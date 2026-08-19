Detención de Fernando Cerimedo en Bolivia: habló su expareja tras el ataque y reveló un intercambio de chats

Fernando Cerimedo, reconocido consultor político y exasesor de la campaña de Javier Milei, quedó en el centro de un escándalo internacional tras ser detenido en Bolivia. La fiscalía de Santa Cruz de la Sierra lo investiga como el presunto autor intelectual del ataque a balazos que sufrió la activista Nadia Beller, quien era su pareja y actualmente se encuentra internada.

El caso tomó un giro dramático no solo por la gravedad de la agresión armada, sino por las explosivas acusaciones de la víctima, quien señaló al estratega digital argentino como el verdadero «poder en las sombras» dentro del gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz.

Un ataque planificado y la sombra del femicidio

El atentado ocurrió en la puerta de un hotel en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra.

Según reveló la propia Beller a La Nación, Cerimedo la incentivó a acudir a ese lugar para reunirse con un supuesto denunciante del expresidente Evo Morales. «Iba a darme información. Estaba hablando por teléfono con Fernando cuando me dispararon», relató la víctima desde el hospital.

De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, se puede ver que dos hombres disfrazados de repartidores de delivery llegaron al lugar en una moto robada. Le dispararon a quemarropa, le robaron la cartera junto con el celular y escaparon en una segunda motocicleta.

Beller recibió tres impactos de bala (pecho, costado derecho y brazo). Fue operada para extraerle los proyectiles y permanece en terapia intensiva, aunque sin órganos vitales comprometidos. Confirmó además que está embarazada.

La fiscal Yolanda Aguilera imputó a Cerimedo por tentativa de femicidio y como publicó este medio, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que la pareja había tenido un conflicto sentimental días atrás.

«Teníamos la información de que se estaba trasladando de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, por lo que desplegamos personal en el aeropuerto Viru Viru y procedimos a su arresto», detalló el jefe policial sobre el operativo concretado cuando el argentino intentaba dejar el territorio boliviano.

Audios, sobornos y chats de alta tensión política

En medio de su recuperación, la activista lanzó duras acusaciones contra el consultor, atribuyéndole una red de tráfico de influencias y hechos de corrupción. Beller aseguró que Cerimedo manejaba hilos clave del poder en Bolivia e incluso le atribuyó la filtración de los audios de Diego Spagnuolo que desataron el escándalo de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en Argentina. No obstante, fuentes judiciales aclararon que estos dichos no formaron parte formal de su declaración procesal.

Para reforzar sus denuncias, la mujer publicó en su cuenta de Facebook capturas de pantalla atribuidas a conversaciones privadas con Cerimedo, según reportó Infobae. Con estas pruebas buscó desmentir la versión oficial del gobierno boliviano, que intentó minimizar el rol del argentino catalogándolo solo como un «asesor personal».

«Por suerte, Rodrigo me empezó a hacer caso con el cambio de ministros y mano dura. Al fin. La semana pasada lo entendió y está saliendo bien», se lee en una de las capturas donde la cuenta atribuida a Cerimedo se jactaba de su capacidad de injerencia sobre el presidente Rodrigo Paz.

En las últimas horas, la Justicia boliviana ordenó una serie de medidas de prueba de urgencia:

Allanamiento: Se requisó el departamento donde residía el estratega en el condominio La Arboleda, en La Paz.

Historia clínica: Se exigió la entrega del informe médico de Beller en 24 horas para constatar las lesiones y acreditar el estado de gestación.

Cerimedo, que pasó la noche arrestado, se negó a declarar este martes por recomendación de su abogado, Ernesto Giraldes.

En declaraciones brindadas a la señal TN, el letrado sostuvo la inocencia de su cliente: «La única prueba es la versión de la señora Beller, son solo sus palabras». Asimismo, enfatizó que el acusado entregó voluntariamente su teléfono celular para los peritajes y negó de manera tajante cualquier intento de fuga.