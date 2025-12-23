Procesaron a la tesorera de Sur Finanzas: prisión domiciliaria en la causa que salpica a la AFA de Chiqui Tapia

La investigación judicial sobre la financiera Sur Finanzas dio un nuevo paso procesal. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dictó el procesamiento con prisión preventiva para Micaela Sánchez, tesorera de la firma, y para dos choferes, acusados de intentar hacer desaparecer documentación clave en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Ariel Vallejo y sus vínculos con el fútbol argentino.

Según detallaron fuentes judiciales a Infobae, el magistrado ordenó la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario por el delito de «encubrimiento agravado». La decisión valida la hipótesis de la fiscal Cecilia Incardona, quien los había imputado por «destruir, ocultar e inutilizar prueba» de un delito precedente grave como el lavado de activos, considerando que existen riesgos procesales para concederles la libertad.

El operativo en el galpón

Las detenciones se produjeron el pasado 11 de diciembre en un depósito de la localidad de Turdera. Tras un llamado anónimo, la policía interceptó una camioneta en la que Sánchez y los choferes, Sergio Da Silveira y Juan Cervín, cargaban cajas con documentos, computadoras, cajas fuertes y otros elementos probatorios.

En el operativo se recuperaron documentos y celulares que habrían sido escondidos. (Foto: Clarín Fotografía)

El caso tiene una fuerte repercusión institucional porque investiga los movimientos de la financiera de Ariel Vallejo, un empresario que mantiene contratos de sponsoreo con varios clubes y una relación estrecha con la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La defensa y la situación de la tesorera

En su descargo, la tesorera negó las acusaciones y aseguró que su presencia en el galpón se debía a tareas administrativas para retirar computadoras que necesitaban ser «reseteadas». Incluso, entregó su celular y la clave para ser peritado, rechazando la posibilidad de declarar como «arrepentida» al sostener su inocencia.

Finalmente, el juez Armella accedió a morigerar la detención y conceder la prisión domiciliaria, atendiendo a que Sánchez es madre de una niña pequeña que se encuentra a su cuidado exclusivo. La defensa podrá ahora apelar los procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata.