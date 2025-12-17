Excandidato a intendente de Viedma figura en la causa contra la cúpula de AFA

Claudio Tapia, presidente de AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, afrontan una investigación judicial en la que se se denuncian numerosas irregularidades.



Además de los mencionados, en los últimos días comenzaron a sumarse nombres en sedes judiciales de eventuales involucrados entre los que figura el del abogado Juan Pablo Beacon, cordobés de nacimiento y viedmense por adopción, hijo de Alberto Beacon, histórico dirigente de la Liga Rionegrina de Fútbol.



Juan Pablo desarrolló su profesión en la capital provincial, coqueteó con la política local, ocupó un cargo dentro de la administración pública, fue presidente de la Federación Patagónica de Fútbol y llegó al Consejo Federal de la AFA donde ocupó la asesoría legal con Toviggino como presidente ejecutivo. En la actualidad su hermano, Guillermo, integra el Tribunal de Disciplina del Interior.



En 2011 fue candidato a intendente de Viedma por Afirmación para una República Igualitaria (ARI) y obtuvo un decoroso tercer lugar con 871 votos, pero muy lejos de los 11.235 que sacó la Alianza Concertación para el Desarrollo y los 9.230 de la Alianza Frente para la Victoria.



Un año más tarde se sumó al gobierno provincial como asesor legal de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse) pero dejó el cargo al poco tiempo por la desaparición de una chequera que estaba bajo su custodia.



Como abogado tuvo una fuerte exposición mediática como uno de los representantes de los retirados del Decreto 7 que realizaron distintas gestiones ante el gobierno provincial durante años.



Después de sus primeros pasos como dirigente deportivo, junto a su padre en la Liga Rionegrina, llegó a la presidencia de la Federación Patagónica y en marzo de 2016 dio el salto al Consejo Federal donde todo indica que estableció una gran relación con Toviggino, el hombre fuerte de la AFA.



Su nombre volvió a tomar fuerza en la zona como integrante de la empresa Malte SRL, con negocios vinculados con el mundo del fútbol. Fue auspiciante de Sol de Mayo en el último Torneo Federal y antes, aunque nunca se confirmó, habría trabajado para acercar jugadores, entre ellos mediante el intercambio con Arsenal de Sarandí y varios extranjeros.



Lo más llamativo ocurrió en agosto de 2023 cuando fue parte fundamental de la llegada de Jamal Bhuyan a la institución viedmense. El jugador, de origen bangladesí, arribó en medio de la efervescencia por el fútbol argentino en Bangladesh tras el Mundial de 2022.



Malte sería una de las empresas en la mira de la Justicia, entre otras cuestiones, por haber sido propietaria de la mansión en Pilar que se le adjudica a Tapia y Toviggino.