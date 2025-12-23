Causa cuadernos: con la ausencia de Cristina Kirchner, cierra la etapa de obra pública y avanza con el sistema ferroviario

El juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas reactiva su marcha este martes con una jornada bisagra. Mientras se espera el cierre definitivo de las acusaciones contra el entramado de empresas constructoras conocido como «La Camarita«, el debate girará el foco hacia un nuevo esquema de corrupción: el uso de los subsidios al transporte como motor de retornos ilegales. Qué pasa con Cristina Kirchner.

Según publicó Noticias Argentinas (NA), la audiencia —la número 13 del año— tendrá una particularidad: será la primera vez que la expresidenta Cristina Kirchner no esté presente, ni siquiera de manera virtual, debido a su internación en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis.

El fin de «La Camarita» y la mención a «el malo»

La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene la tarea de sellar la acusación contra los empresarios viales. El eje estará puesto en Luis Armani (Vialmani S.A.), a quien se le atribuyen pagos por un millón de pesos en efectivo al financista Ernesto Clarens en 2013, año en que su firma acumuló adjudicaciones por más de 2.000 millones de pesos.

Pero el testimonio que más resonancia política tendrá en la lectura es el de Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción. La acusación recordará que Wagner no solo admitió los pagos ilegales, sino que identificó al destinatario final de la recaudación como «El Malo», en alusión directa al fallecido expresidente Néstor Kirchner. También se repasarán los cargos contra Mario Rovella y Juan Manuel Collazo, acusados de entregar bolsos con dinero bajo el eufemismo de «contribuciones de campaña» o «premios al éxito».

Jaime, Schiavi y los bolsos del tren

Una vez concluido el capítulo vial, el Tribunal dará vuelta la página para adentrarse en el sistema ferroviario. La hipótesis fiscal es que los subsidios estatales para los trenes de pasajeros fueron la fuente de financiación de una caja negra de sobornos.

En el banquillo de los acusados por este tramo aparecen los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, señalados como organizadores de la maniobra, junto a Claudio Uberti. Del lado empresario, la lupa está sobre los hermanos Cirigliano (TBA), a quienes se acusa de retirar dinero de las compañías para entregarlo en efectivo a los funcionarios y así evitar sanciones y garantizar el flujo de fondos públicos.

Con el calendario judicial apretando, resta saber si el Tribunal habilitará la feria de enero, ya que solo queda una audiencia prevista para el 30 de diciembre.