Cotizaciones del dólar hoy 27 de febrero 2026: qué necesitas saber sobre el mercado cambiario

En la última jornada financiera de febrero 2026, el dólar oficial inicia este viernes 27 sosteniendo la estabilidad que definió la hoja de ruta económica de todo el verano. Según las pizarras de apertura del Banco Nación (BNA), la divisa se ubica sin variaciones en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, reflejando la continuidad de un esquema de microdevaluaciones que ha priorizado la previsibilidad por sobre el ajuste brusco.

Con el mercado mayorista operando en calma, la atención de los inversores se centra hoy en la capacidad del Banco Central para sellar un mes de acumulación de reservas récord, mientras la brecha con los dólares financieros se mantiene en niveles mínimos, ofreciendo un escenario de transición ordenada hacia los desafíos cambiarios que plantea el inicio de marzo 2026.

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 27 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1375 1425 Banco ICBC 1385 1445 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1390 1430 Banco Ciudad de Bs As 1365 1425 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1380 1430 Banco Santander 1385 1435 Banco Credicoop 1380 1430 Banco Macro 1370 1425 Banco Piano 1385 1440 Banco BPN 1375 1445

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 27 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 27 de febrero 2026:

$1.375 para la compra .

. $1.445 para la venta.

Balance del Banco Central: febrero 2026 cierra con un saldo neto de compras y el foco en las reservas

Al concluir la última rueda operativa de febrero 2026, el Banco Central (BCRA) consolida una tendencia de acumulación de divisas que ha sido el eje de la política monetaria durante todo el mes. A través de su intervención diaria en el mercado mayorista, la entidad ha logrado capitalizar el flujo de liquidaciones del sector exportador, permitiendo que las reservas internacionales mantengan una senda de recuperación gradual.

Este comportamiento, caracterizado por una racha de compras que se extendió durante la mayor parte del período, ha funcionado como un mecanismo de absorción de liquidez, contribuyendo a la estabilidad del tipo de cambio sin recurrir a saltos discrecionales.

Hacia adelante, el balance de febrero 2026 deja al organismo con un mayor margen de maniobra para enfrentar la estacionalidad de marzo. Los analistas del sector observan que la capacidad del Central para neutralizar las presiones de la demanda privada será determinante para sostener el actual esquema de microajustes programados.

Si bien el saldo mensual arroja cifras positivas en términos de acumulación neta, el desafío de corto plazo residirá en administrar la creciente demanda de divisas propia del inicio del ciclo comercial y educativo, en un marco donde la convergencia cambiaria sigue siendo el objetivo central del programa económico.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 27 de febrero 2026

Viernes 27 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1415 1435

Dólar MEP y CCL: los financieros cierran febrero 2026 con brechas mínimas y sin presión sobre el blue

En el mercado de capitales, la última rueda bursátil de febrero 2026 confirma la tendencia de convergencia cambiaria que predominó durante las últimas semanas. El dólar MEP (o bolsa) se negocia este viernes en torno a los:

$1.435.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) inicia la jornada cerca de los:

$1.480.

La brecha entre el CCL —el termómetro de los flujos corporativos— y el dólar MEP se sitúa en el 3,2%, una cifra que el mercado interpreta como un signo de normalización financiera. Esta descompresión de los tipos de cambio bursátiles no solo facilita la planificación de costos para las empresas de cara a marzo, sino que también desactiva las expectativas inflacionarias que suelen alimentarse de la volatilidad en el segmento financiero.

La mirada de los inversores hacia marzo

Con el esquema de bandas cambiarias actuando como marco de referencia, el cierre de febrero 2026 deja a los dólares financieros en una posición de equilibrio. Los analistas coinciden en que la ausencia de saltos bruscos en el CCL durante las últimas ruedas de balances es un indicador de la solvencia del programa monetario actual. Hacia adelante, el mercado monitoreará si el inicio de la cosecha mayor de marzo aporta la liquidez necesaria para sostener estos niveles de brecha, que hoy se encuentran entre los más bajos de la historia reciente.

Dólar tarjeta: el impacto del fin del Impuesto PAIS y la estrategia para ahorrar en el cierre de febrero 2026

Tras la caducidad del Impuesto PAIS el pasado enero, el esquema del dólar tarjeta (o turista) se ha simplificado, pero sigue manteniéndose como la cotización más elevada del sistema. Este viernes 27 de febrero 2026, con el oficial del Banco Nación en $1.425, el valor para consumos en el exterior o servicios digitales se ubica en $1.852,5, producto de sumar únicamente el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Pese a la reducción de la carga tributaria total, la brecha respecto al dólar MEP ($1.435) sigue siendo superior al 29%. Esta diferencia técnica convierte al pago con dólares propios en la maniobra financiera más eficiente de este cierre de mes: los ahorristas que compran MEP y cancelan su resumen de tarjeta antes del vencimiento logran un ahorro real de $426 por cada dólar gastado, evitando así el recargo impositivo del oficial.