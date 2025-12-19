Imputaron a uno de los acusados por disparar y matar a un hombre desde una moto en Neuquén

Un hombre fue imputado este viernes por el homicidio de Nelson Aníbal Pino, ocurrido la semana pasada en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén, tras una audiencia de formulación de cargos realizada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. El acusado se presentó el jueves por la tarde de manera voluntaria ante la Justicia, acompañado por su abogado, y quedó detenido con prisión preventiva.

Durante la audiencia, la fiscal Guadalupe Inaudi sostuvo que el imputado actuó en conjunto con otro hombre que continúa prófugo. Según la acusación, ambos participaron en un ataque armado perpetrado desde una motocicleta, desde la cual efectuaron disparos hacia la vivienda donde se encontraba la víctima.

“dale, dale, largá, largá”

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el ataque ocurrió el 10 de diciembre de 2025 alrededor de las 22:30, en la intersección de las calles Rafaela Fernández y Albardón. El imputado conducía una motocicleta Honda Titán de 125 centímetros cúbicos, color blanco, mientras que su acompañante portaba el arma de fuego.

La fiscal detalló que, antes de los disparos, los agresores amenazaron de muerte a Pino y a sus familiares, quienes se encontraban en la vereda del domicilio. Posteriormente, se efectuaron los disparos que impactaron contra la víctima, mientras el conductor mantenía la motocicleta en movimiento para facilitar el ataque y la huida.

Inaudi atribuyó al acusado un rol activo y lo imputó como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Según la investigación, fue el propio conductor quien instigó a su cómplice a disparar, gritándole “dale, dale, largá, largá”.

Fiscalía pidió seis meses de preventiva, pero el juez definió cuatro

Como consecuencia de los disparos, Nelson Aníbal Pino sufrió una herida de bala en la región ocular-craneana. Fue asistido inicialmente en el Hospital Heller y luego derivado al Hospital Castro Rendón, donde se le diagnosticó muerte cerebral. El fallecimiento se produjo el 11 de diciembre.

La fiscal solicitó la prisión preventiva por un plazo de seis meses, argumentando riesgo de fuga, posible entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a los familiares de la víctima. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Lucas Yancarelli dio por formulados los cargos y resolvió imponer la prisión preventiva por cuatro meses.