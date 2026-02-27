Francisco Cerúndolo barrió a Nava y avanzó a las semifinales del ATP de Santiago

Cerúndolo confirmó su gran momento en arcilla y se clasificó a semifinales en Chile.

Francisco Cerúndolo se metió este viernes entre los cuatro mejores tenistas del ATP 250 de Santiago de Chile, luego de arrasar en su partido de cuartos al estadounidense Emilio Nava.

La victoria del argentino, máximo favorito del torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo, se produjo por un doble 6-1 tras una hora y seis minutos de juego en la cancha central.

Win No. 150 in the books 📚@FranCerundolo storms past Nava 6-1 6-1 for a spot in the semis!#ChileOpen pic.twitter.com/CYGFSDbzXT — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026

El tenista albiceleste revalide la instancia que había alcanzado en 2025, cuando perdió contra Laslo Djere -posterior campeón-. En esta ocasión, con otro aire, luego de lo que fue su consagración en el Argentina Open.

La semana anterior a este ATP de Santiago, Cerúndolo casi no tuvo actividad, tras el retiro ante Thiago Tirante en su segundo match en Río de Janeiro, por una sobrecarga que sufrió en la espalda y que le impidió competir en buenas condiciones físicas.

Cerúndolo, campeón en Buenos Aires, se enfrentará en la siguiente instancia con el alemán Yannick Hanfmann, que eliminó en tres sets al lituano Vilius Gaubas. El historial con el tenista germano lo favorece 4-1 en cinco partidos disputado sobre polvo de ladrillo.

Cómo siguen los cuartos de final del ATP de Santiago

La acción de este viernes continuará a las 18.30 con el duelo de italianos entre Andrea Pellegrino (137°) y Luciano Darderi (21°), este último nacido en Villa Gesell pero nacionalizado italiano.

Luego, desde las 20, otro argentino protagonizará el último partido de cuartos de final. Sebastián Báez enfrentará a Alejandro Tabilo. El ganador enfrentará, en semifinales, al vencedor del cruce entre Pellegrino y Darderi.