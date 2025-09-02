Reformularon cargos contra el poblador que mató a un hombre en un paraje cercano a Bariloche

Este lunes, se agravó la acusación contra el poblador imputado por el crimen de Diego Sixto.

La investigación por el homicidio de Diego Manuel Sixto, ocurrido en mayo de 2025 cerca de Villa Llanquín, sumó un nuevo capítulo este lunes con la reformulación de cargos contra el único imputado. La Fiscalía de Bariloche amplió la acusación e incorporó la tenencia ilegal de armas de fuego, además de confirmar el homicidio agravado por el uso de un arma.

La audiencia se llevó a cabo ante el juez de Garantías, Ricardo Calcagno, quien hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal y prorrogó tanto la investigación como la prisión preventiva del acusado, que seguirá detenido mientras se completan las pericias pendientes.

El hecho que desencadenó el crimen

De acuerdo con la investigación, el episodio fatal ocurrió entre la tarde del 4 y la madrugada del 5 de mayo en un campo ubicado a 13,6 kilómetros de Villa Llanquín, sobre el camino vecinal Pipilcura. Allí, una discusión entre ambos hombres derivó en un violento desenlace.

Según las pruebas recolectadas, Sixto golpeó al imputado en el brazo con un rebenque mientras estaba montado a caballo. Minutos después, el acusado ingresó a su vivienda, tomó una escopeta calibre 16 y regresó a la tranquera, donde disparó a corta distancia contra el rostro de la víctima. El proyectil provocó destrucción encefálica, heridas graves y un shock hipovolémico que causaron la muerte inmediata.

Armas ilegales y allanamientos

El MPF también le atribuyó al imputado la tenencia de dos armas de fuego no registradas. La primera, la escopeta utilizada en el homicidio, de uso civil. La segunda, un pistolón calibre 16 de dos caños yuxtapuestos, considerado arma de guerra de uso prohibido, que fue hallado en un allanamiento realizado el 6 de mayo.

Informes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) confirmaron que el acusado no se encuentra inscripto como legítimo usuario y que ninguna de las armas secuestradas contaba con registro legal.

Pruebas y avance de la investigación

La imputación se apoya en testimonios, pericias forenses, informes balísticos y criminalísticos, actas policiales, autopsia, análisis bioquímicos y documentación oficial. Restan todavía pericias genéticas y balísticas en curso, cuyos resultados se incorporarán en los próximos meses.

En la audiencia, el defensor público penal adjunto no presentó objeciones a la reformulación ni al pedido de prórroga, lo que permitió al juez avanzar en la decisión sin mayores controversias.

Decisión judicial y continuidad de la causa

El magistrado tuvo por acreditada la reformulación de cargos y calificó la conducta como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de arma de guerra de uso prohibido.

Conforme a los artículos 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis del Código Penal, otorgó cuatro meses más de plazo para completar la investigación preliminar y resolvió extender la prisión preventiva del imputado durante ese tiempo.

De esta manera, el crimen de Diego Sixto continúa bajo análisis judicial, con la expectativa de que las nuevas pruebas forenses terminen de reforzar la acusación antes del inicio del juicio.