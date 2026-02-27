Bajada del Agrio celebra la Fiesta Provincial del Río Agrio y del Agricultor este fin de semana

Una nueva edición de la Fiesta Provincial del Río Agrio y del Agricultor se celebrará este fin de semana en Bajada del Agrio. Danzas, destrezas criollas, jineteadas y shows prometen un cronograma a pura celebración.

El festival se realizará el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Camping Municipal y además de la propuesta musical habrá stands de comidas típicas, artesanías regionales y muestras de productores locales.

Las actividades comenzarán el sábado a las 12.30 con el acto protocolar en el Camping Municipal. Durante la jornada se realizará el desfile de montados, con un premio de 250.000 pesos al mejor montado, y se llevarán adelante las tradicionales competencias criollas como la Vuelta al Palo, la Carrera de la Novia y la Carrera del Dormido.

También se disputará la Carrera de Tambores en su categoría exclusiva para mujeres, con premios por un millón de pesos a repartir, además de la categoría libre. Las semifinales y la final de esta disciplina se realizarán el domingo. El desafío en bastos con encimera, con una premiación de 10 millones de pesos, también forma parte de la grilla.

A partir de las 22 se habilitará el escenario mayor para dar inicio al gran baile folclórico. Está prevista la presentación de Zorritos de Cordillera y también subirán al escenario Rancheros del Plata. El cierre estará a cargo de Renacer Campero.

El domingo 1 de marzo continuará la programación con actividades recreativas abiertas al público: “quién come más tomate”, “quién pela más papa” y “quién come más sandía con la mano”. Ese día también se disputarán la semifinal y la final de la Carrera de Tambores, completando el cronograma de destrezas.

Durante las jornadas habrá servicios y stands con comidas típicas, ropas gauchas, artesanías y juegos inflables para niños. El Camping Municipal contará con acampe gratuito y funcionará la confitería “Mi Sueño”, que ofrecerá comidas y bebidas, venta de carbón, baños con ducha, parrillas y la posibilidad de realizar actividades como kayak. La organización está a cargo de la municipalidad de Bajada del Agrio, que invita a la comunidad y a visitantes a participar de esta celebración.