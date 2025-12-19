Imponen 6 y 9 años de prisión a los jóvenes que asesinaron al periodista Juan Caliani en Neuquén

El "Cali" como lo llamaban sus familiares, amigas y amigos fue asaltado en su casa el 1 de abril de 2024. Estaba junto a sus padres. Allí cometieron el homicidio. Foto Matías Subat.

Los jóvenes que asesinaron en su propia casa al periodista Juan Caliani en la ciudad de Neuquén deberán cumplir la pena de 6 y 9 años de prisión de cumplimiento efectivo. Así lo definió el juez de Niños, Niñas y Adolescentes, Dardo Bordón, que hoy comunicó el fallo.

Los dos imputados habían reconocido la autoría y hasta el juicio de cesura debieron cumplir pautas dentro del tratamiento que prevé la Ley 22.278 (el régimen penal de minoridad).

Si bien al momento del crimen tenían entre 16 y 17 años, los acusados actualmente son mayores de edad.

Las penas impuestas coinciden con el pedido que había hecho la fiscalía. El abogado querellante, Federico Egea, solicitó un monto superior de 9 y 12 años de prisión.

El hecho tuvo lugar el 1 de abril de 2024 cerca de las 23.45, en el domicilio de Caliani, ubicado en la esquina de Luis Beltrán y Cacique Purrán. Los adolescentes ingresaron por la puerta de un quincho y comenzaron a sustraer herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa.

Mientras dejaban los elementos en el techo del inmueble, la víctima advirtió ruidos y salió de su dormitorio. En un pasillo interno se los encontró. Según se reconstruyó, el mayor de los jóvenes, de 17 años, lo sujetó mientras el otro, de 16, tomó un cuchillo del quincho y lo apuñaló dos veces en el tórax. Las heridas resultaron fatales.

Ambos admitieron su participación meses después, en un juicio abreviado realizado en mayo de 2024.

En la sentencia de determinación de pena, Bordón evaluó que uno de los jóvenes cometió tres delitos en poco más de dos meses (entre enero y abril de 2024), el último de los cuales fue en la casa de la familia Caliani. Subrayó algunas de las características del modo de operar del jóven, como “el aprovechamiento de las horas de descanso de las víctimas” para ingresar en las viviendas y la superioridad numérica de la que se valía.

También hizo hincapié en “la violencia desproporcionada desplegada, la determinación de robar y matar dentro del propio domicilio de la víctima, lesionando la propiedad y la vida en un obrar acompañado de otro, superando con creces la resistencia de éste”. Mencionó, además, que el otro joven fue demorado utilizando zapatillas robadas de la casa de Caliani “cuando ya la noticia del resultado fatídico del robo se había mediatizado y hecho público, lo que exhibe una aguda desaprensión, falta de escrúpulos ante el hecho y falta de empatía hacia la víctima, su familia y la comunidad misma”.