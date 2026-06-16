Suspendieron una etapa clave del juicio contra el docente acusado de abuso sexual en San Antonio Oeste

El juicio contra el docente de San Antonio Oeste no tendrá hoy sus alegatos de clausura. Foto: Marcelo Ochoa.

El juicio oral y público contra Osvaldo Leal, el docente de San Antonio Oeste acusado de once hechos de abuso sexual contra alumnas de escuelas primarias, fue reprogramado y las audiencias previstas para esta semana quedaron suspendidas.

Según informó la Oficina Judicial, la postergación se debe a «cuestiones de fuerza mayor de uno de los jueces del caso Leal», integrante del tribunal que lleva adelante el debate en la sede central del Poder Judicial en Viedma.

Si bien aún no se fijó una nueva fecha para la reanudación del juicio, se estima que las audiencias podrían retomarse durante la próxima semana.

El proceso avanzaba hacia los alegatos de clausura previstos para este martes

El proceso comenzó el pasado 9 de junio con los alegatos de apertura de las partes. En esa primera jornada se reprodujeron las declaraciones de las once niñas denunciantes a través de las cámaras Gesell realizadas durante la etapa de investigación.

De acuerdo con el cronograma original del debate, este martes 16 de junio debían realizarse los alegatos de clausura, instancia previa a la deliberación del tribunal. Sin embargo, la suspensión obligó a reprogramar las audiencias pendientes.

La acusación sostiene que el docente cometió once hechos de abuso sexual simple, agravados por su condición de encargado de la educación de las víctimas. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en dos escuelas primarias de San Antonio Oeste y presentaban características similares.

Durante el alegato de apertura, el fiscal jefe afirmó que los abusos se habrían producido en el ámbito escolar y mediante una modalidad reiterada que tenía como eje supuestos juegos realizados durante las clases de Plástica.

Por su parte, el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes solicitó que el caso sea analizado con perspectiva de género y de niñez, mientras que los abogados defensores rechazaron la acusación y sostuvieron que la prueba producida durante el juicio permitirá demostrar que los hechos no ocurrieron como plantea la Fiscalía.