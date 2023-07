Qué datos reveló la autopsia al cuerpo del chico de 14 años asesinado por su amigo en Córdoba

Se conocieron detalles de la autopsia al cuerpo de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que estaba desaparecido y que fue hallado muerto este domingo en la ciudad cordobesa de Laboulaye. Uno de los amigos de la víctima, principal sospechoso del crimen, fue trasladado a un instituto de menores de edad.

Según el informe preliminar, el pequeño recibió más de 10 golpes en la cabeza que le ocasionaron una muerte inmediata. El estudio fue realizado este mañana en la morgue de la localidad de Río Cuarto.

La causa del fallecimiento se debió concretamente a un traumatismo de cráneo, y el posterior daño encefálico.

Adolescente de 14 años asesinado por su amigo en Córdoba: qué pasó con el autor del crimen

Por su parte, el supuesto autor fue alojado en un centro penal juvenil de la capital cordobesa, donde será sometido a estudios de diagnóstico psicosociales y ambientales.

El traslado del joven, que por su edad es inimputable, se realizó para su resguardo de su integridad. La decisión fue tomada por el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Moro.

Desde el juzgado se precisó que en la situación está interviniendo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

«Es un psicópata», lanzaron los padres del adolescente de 14 años asesinado

“Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención”, dijo esta mañana Mariela Flores, madre del adolescente asesinado.

Más tarde, en declaraciones al canal C5N, la mamá explicó que no sabe si el chico actuó solo “o hay alguien más por la forma de cómo fue golpeado Joaquín”.

Por su parte, Martín Sperani, el padre de la víctima, dijo que “no hay palabras” para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado “era uno más de la familia”, y sus padres “también”.

“No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta”, sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo.

Martín Sperani contó que los chicos “se hicieron amigos en tercer grado de primaria” y que “nunca hubo un episodio de violencia”.