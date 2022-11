Quién era el hombre que murió en el Rincón Club de Campo de Neuquén jugando al fútbol

Esta mañana se conoció que un hombre murió luego de descompensarse cuando jugaba al fútbol en el barrio privado Rincón Club de Campo de Neuquén. En un primer momento se difundió erróneamente su fallecimiento, pero había sido internado en Cipolletti, donde residía. Sus restos fueron velados esta mañana.

De acuerdo a fuentes judiciales, el hombre era Gustavo Javier Dytyniack, de 49 años. Vivía en Cipolletti, pero era oriundo de Allen. En esta localidad se realizó el velorio hasta el mediodía de hoy, según informó la empresa Diniello.

Luego, sus restos fueron trasladados a un cementerio privado de General Roca, para su posterior cremación.

El hombre estaba en Neuquén porque había sido invitado a jugar al fútbol en una de las canchas del barrio privado. Ayer, cuando se descompensó, se le dio aviso a la policía.

Gustavo Dytyniack tenía 49 años y vivía en Cipolletti. (Facebook).-

Dytyniack fue trasladado a una clínica privada de Cipolletti, donde finalmente murió.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hombre tendría una patología previa que estuvo vinculada al deceso.

La fiscalía de Neuquén aclaró que la investigación está a cargo de sus pares de Cipolletti. Desde la fiscalía de Cipolletti explicaron que no habrá intervención de la justicia porque no hay delito, por lo tanto, no se iniciarán actuaciones.