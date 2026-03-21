Quién es Ricardo Lorenzetti, el juez que visitó Roca y alertó sobre la politización judicial

La ciudad de Roca contó con la visita del reconocido juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El letrado brindó una conferencia magistral en el marco de la 140° Asamblea de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) donde habló sobre los desafíos actuales del sistema judicial, el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de reforzar el federalismo en la Justicia.

Ricardo Lorenzetti: su perfil profesional en Argentina

Ricardo Lorenzetti es un abogado, jurista y académico argentino que se desempeña como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde diciembre de 2004.

Su paso por Roca generó repercusión porque es una de las figuras más influyentes del Poder Judicial en las últimas décadas, habiendo presidido el máximo tribunal durante 11 años (entre 2007 y 2018).

Según el perfil compartido en el sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti nació en Rafaela, Santa Fe. Se graduó como abogado en la Universidad Nacional del Litoral. Lideró la comisión redactora que unificó y actualizó el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 2015.

Es reconocido internacionalmente por ser un especialista en Derecho Ambiental ya que actúa como embajador de Buena Voluntad de la OEA para la Justicia Ambiental. En lo académico, es autor de más de 40 libros y ha dictado cientos de conferencias sobre derecho de daños, contratos y teoría de la decisión judicial.

Actualmente Lorenzetti mantiene una presencia activa, tanto en el ámbito institucional como en el debate público. Durante su visita en Roca, advirtió sobre la «politización» en la selección de magistrados y destacó la importancia del federalismo judicial.

También ha manifestado su preocupación por el impacto de la IA en el empleo y la democracia, señalando que la justicia debe adaptarse a estas herramientas con un enfoque práctico y humano.