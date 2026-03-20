Lorenzetti, juez de la Corte estuvo en Roca y advirtió sobre la politización en la selección dentro del Poder Judicial 

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la ciudad de General Roca, donde puso el foco en los desafíos actuales del sistema judicial, el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de reforzar el federalismo en la Justicia.

La disertación se realizó en el marco de la 140° Asamblea de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), coorganizada junto al Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, y reunió a representantes judiciales de todo el país.

Durante su exposición, Lorenzetti remarcó el carácter federal del máximo tribunal: “Nuestra Corte Suprema no es de Buenos Aires, es de todo el país”, sostuvo, al tiempo que destacó el rol clave de las justicias provinciales como el primer contacto de la ciudadanía con el sistema judicial.

La 140° Asamblea reunió a representantes judiciales de todo el país.

Lorenzetti sobre la creciente politización en los procesos de selección dentro del Poder Judicial

Entre los principales ejes, el magistrado advirtió sobre la creciente politización en los procesos de selección dentro del Poder Judicial y anticipó que la Corte avanzará en la firma de una acordada para establecer nuevos estándares.

«Seamos claros, esta se ha politizado cada vez más. Esta semana vamos a firmar una acordada en la Corte con estos estándares que además son importantísimos para mejorar los sistemas de justicia y nuestra relación con la ciudadanía. Es necesario que empecemos a mostrar lo importante que es defender los poderes judiciales en estos momentos”, subrayó Lorenzetti.

También alertó sobre la “desconexión entre las instituciones y la sociedad”, señalando que la dirigencia política continúa utilizando discursos que no reflejan la diversidad actual. En esa línea, subrayó la necesidad de adaptar el lenguaje y las respuestas a los nuevos colectivos sociales.

En relación al impacto de la tecnología, Lorenzetti analizó el avance del ecosistema digital y la inteligencia artificial, destacando tanto sus beneficios como sus riesgos. Si bien reconoció que puede mejorar la productividad, advirtió que no debe reemplazar el análisis humano en la toma de decisiones. “Ya hemos visto aplicar la IA para construir hechos que no existieron o testigos ficticios”, afirmó.

El juez también manifestó preocupación por el posible impacto en el empleo, al señalar que el avance tecnológico podría generar una pérdida acelerada de puestos de trabajo, incluso dentro del ámbito judicial.

Por otro lado, hizo hincapié en los desafíos sociales derivados de estos cambios, como el aislamiento, la fragmentación de identidades y el debilitamiento del pensamiento crítico, además de alertar sobre el uso de datos personales por parte de grandes plataformas tecnológicas.

Finalmente, Lorenzetti destacó el rol del Poder Judicial en la resolución de los grandes conflictos sociales y económicos, y llamó a fortalecer la comunicación con la ciudadanía: “Hay que hablar más con la sociedad”, concluyó.

El cierre de la conferencia estuvo marcado por un fuerte respaldo al trabajo institucional y al asociacionismo judicial, al considerar que espacios como la FAM son fundamentales para sostener y fortalecer el sistema de justicia en el país.