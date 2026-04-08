Quiénes integrarán en 2026 el Jurado de Enjuiciamiento, el tribunal que puede destituir jueces en Neuquén

Gustavo Mazieres es el presidente del TSJ y del jurado. Foto Matías Subat.

La Legislatura de Neuquén completó hoy el jurado de enjuiciamiento que es el tribunal encargado de juzgar a jueces, juezas, fiscales y defensores de la provincia cuando son acusados por mal desempeño en sus funciones. Tiene el poder para imponerle sanciones, entre ellas, removerlos del cargo.

Está compuesto por vocales del Tribunal Superior de Justicia, diputados y abogados.

Este año, al igual que en 2025, el jurado lo presidirá Gustavo Mazieres. Se sumarán los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia. En representación de la Legislatura fueron nombrados Matías Martínez (Comunidad) y Ludmila Gaitán (MPN), como titulares, y Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) y Yamila Hermosilla (Comunidad), como suplentes.

Las dos abogadas que integrarán el jurado serán Stella Maris Preitti y Cintia Cid. Actuarán como suplentes Carlos Bustos y Héctor Jofré.

La comisión especial

Una denuncia por mal desempeño puede ser presentada por cualquier persona. Se deriva a la comisión especial que emite un dictamen no vinculante. El jurado luego define si avanza o no en el juzgamiento.

La comisión tiene tres miembros. Continuará en la presidencia la vocal del TSJ, Soledad Gennari, y sus otros dos integrantes serán Ernesto Novoa (Comunidad) y la abogada Cecilia López.

Como suplentes, en el caso de los diputados, intervendrán Francisco Lepore (Avanzar) y Darío Peralta (Unión por la Patria) y, en el de los abogados, Cristian Calfuqueo y Rosana Grosbaum.

En la provincia hubo destituciones. Entre las más recientes figura las de Sebastián Villegas, de Rincón de los Sauces, el juez condenado por ejercer acoso laboral hacia una funcionaria, y la de Ricardo Videla de Chos Malal, el fiscal que actuó previo al doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza, en Las Ovejas.

Tanto para el jurado como para la comisión las abogadas y abogados fueron sorteados de un listado de 1.599 matriculados, en el recinto de la Legislatura, con el viejo sistema de bolillero.