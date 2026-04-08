Rolando Figueroa reveló que se opondrán «rotundamente» a que Lucila Crexell sea embajadora

El gobernador Rolando Figueroa anticipó este miércoles que el bloque de La Neuquinidad que representa Julieta Corroza no apoyará la nominación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora de Canadá. «Nos vamos a oponer rotundamente», afirmó el mandatario de Neuquén, quien dijo que cortó relaciones por su voto a la Ley Bases.

Las declaraciones las hizo esta tarde durante una entrevista en el canal de La Nación+, en el contexto de una gira por Buenos Aires que lo tendrá participando en varios medios nacionales.

Figueroa recordó que Crexell estaba trabajando «políticamente» con su espacio y que, en ese contexto, le habían solicitado que apoye el capítulo de Hidrocarburos de la Ley Bases, pero que se oponga a la reforma tributaria contenida en el proyecto.

«No tengo ningún tipo de relación»

«El restablecimiento del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría castigó duramente a las provincias patagónicas y a los trabajadores patagónicos, le habíamos pedido que no vote esa ley y la votó», criticó el gobernador.

Figueroa aseguró que eso «molestó» y defendió que, «como provincia necesitábamos que el circulante de dinero quede en la provincia de Neuquén y no migre hacia otros lugares» porque solo vuelve en coparticipación «la mitad» de lo que se genera.

«No tengo ningún tipo de relación», dijo sobre la exsenadora.

El pliego de Lucila Crexell se vota el jueves

La nominación de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá obtuvo a fines de marzo dictamen favorable de la comisión de Acuerdos del Senado, pese a las denuncias del kirchnerismo sobre una supuesta devolución de favores por su voto a favor de la Ley Bases de Javier Milei.

Como publicó Diario RÍO NEGRO, La Libertad Avanza, al mando de Patricia Bullrich, firmó el dictamen junto con aliados de la UCR, el PRO y provinciales como Carlos Espínola (Corrientes), Beatriz Ávila (Tucumán) y Sonia Rojas Decut (Misiones). Crexell se presentó en la reunión para exponer su currículum y se enfrentó a un fuerte embate del kirchnerismo, que puso en tela de juicio su designación.

El Senado sesionará este jueves para tratar la nominación de la neuquina y también debatirá unos 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores.

Ley de Glaciares: abstención

El gobernador Rolando Figueroa también anticipó cuál será el voto de la diputada Karina Maureira en la Ley de Glaciares. Julieta Corroza ya se abstuvo cuando el proyecto pasó por el Senado y el bloque de La Neuquinidad tomará igual postura en la sesión de este jueves en la Cámara Baja.

«Nos vamos a abstener como en el Senado», adelantó. «Creo que podríamos haberlo hablado un poco más, se les da más facultades a las provincias, es positivo, pero falta un camino a recorrer», afirmó.

Frente a la insistencia sobre la opinión del gobierno sobre el proyecto, Figueroa se limitó a decir: «Creo que es importante que las provincias tengan más facultades pero nos abstenemos porque no vamos a emitir opiniones sobre esa ley».