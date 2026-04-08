Luis Bertolini insiste con las fotomultas en Plottier: vetó la ordenanza que las había suspendido

La mayoría de los dispositivos se encuentran en cruces con la antigua Ruta 22. Foto: archivo Matías Subat.

En un nuevo capítulo de la disputa política que protagonizan el municipio de Plottier y el Concejo Deliberante de esa ciudad, el intendente Luis Bertolini vetó la ordenanza que había aprobado el cuerpo legislativo para suspender el sistema de fotomultas local.

La decisión del jefe comunal se oficializó en el día de ayer, luego de que la semana pasada el Ejecutivo enviara parte de la documentación solicitada por los ediles sobre el decreto que encendió las cámaras.

Fotomultas en Plottier: la ordenanza que las suspendió

En marzo los concejales habían aprobado por unanimidad una ordenanza para suspender momentáneamente el sistema. El planteo en líneas generales era que se había puesto en marcha sin información suficiente.

Los cuestionamientos se centraron en la falta de difusión por parte del Ejecutivo, que empezó a cobrar las infracciones en enero, después de dos meses de implementación.

Según denunciaron vecinos en redes sociales, algunas de las multas notificadas ascendieron hasta los $400.000.

En respuesta a la ordenanza, la intendencia facilitó el decreto en cuestión, así como también otros detalles del contrato que, según aseguraban desde la oposición, no se habían informado hasta el momento.

Fotomultas en Plottier: qué pasará ahora

El concejal de Juntos por el Cambio, Pablo Scialabba, precisó que la contestación al pedido de informes llegó la semana pasada e incluyó «cosas muy fuertes», como la porción de la recaudación que percibe cada parte.

Indicó que el veto tomará estado parlamentario este jueves y que lo más probable es que el cuerpo insista nuevamente con la suspensión.

De todos modos, adelantó que su bloque presentará un nuevo proyecto de ordenanza para «sanear esto de forma total, esperamos«. Esta última iniciativa también ingresaría en el transcurso de mañana, para ser abordada en comisión la semana que viene.

Por ordenanza, cuando una normativa es vetada total o parcialmente, esta debe ser devuelta al Concejo Deliberante acompañada del decreto del Ejecutivo.

Una de las opciones es que los concejales insistan con la sanción, objetivo para el cual se necesita el voto de dos tercios de los integrantes del cuerpo.

Si los ediles logran la aprobación, la intendencia no tendrá más opción que promulgar y publicar la ordenanza. En cambio, si no obtienen la mayoría requerida, la normativa quedará fuera de temario hasta el periodo legislativo siguiente.

Por otra parte, el cuerpo tiene 60 días para darle tratamiento al veto, plazo después del cual la derogación queda confirmada.

Fotomultas en Plottier: una segunda decisión del municipio

Además del veto, el intendente también ordenó la suspensión de los plazos administrativos del sistema por 30 días. En principio, durante ese tiempo, las cámaras continuarían funcionando, aunque no se emitirían infracciones.

Los equipos registran los cruces con semáforo en rojo y las invasiones a la senda peatonal. La primera contravención se fijó en 200 módulos, mientras que la segunda en 150. Hasta marzo, cada módulo equivalía a $1.674,81.

Fuentes de la municipalidad habían precisado en su momento que la mayoría de los dispositivos estaban ubicados en esquinas lindantes con la vieja traza de la Ruta 22.