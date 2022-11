Distribución de imágenes de abuso infantil: rechazaron el pedido de Emiliano Gatti de radicarse en otra ciudad

La Justicia rechazó el pedido del periodista Emiliano Gatti de radicarse en otra ciudad. El conductor de Roca está imputado de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

Hoy se realizó una audiencia donde su abogado defensor, Marcelo Hertzriken Velasco, pidió que se autorice al acusado a radicarse en otra ciudad, con el compromiso de mantener la prohibición de salida de la localidad y las presentaciones semanales en el organismo fiscal que se disponga.

La fiscal jefa subrogante Graciela Echegaray se opuso a la petición de la defensa. Finalmente el juez de garantías subrogante decidió mantener todas las medidas cautelares definidas en la primera audiencia, sin admitir por el momento ninguna modificación.

Velasco anticipó que recurrirá la medida ante un juez de mayor grado.

Hoy el periodista hizo sus primeras declaraciones públicas tras la imputación que enfrenta. «No tengo nada que ver. No soy un pedófilo ni un pederasta. Estoy viviendo una pesadilla terrible, que no se la deseo a nadie. Estoy a disposición de la Justicia y confío en ella. No pertenezco a ninguna red«, expresó.

Hoy también el Ministerio Público Fiscal de Río Negro resolvió que la fiscal de Roca, Belén Calarco, ya no esté más a cargo de la causa.

El martes se realizó un allanamiento en su casa a las 6 de la mañana y tras estar más de 10 horas detenido fue liberado luego de se fijaron medidas cautelares.

En la audiencia de hoy la defensa entregó al juez el título de un automotor de propiedad del imputado, en cumplimiento de la caución real que había ordenado el juez. La medida implica que el Registro de la Propiedad del Automotor correspondiente dejará asentado que el vehículo está temporalmente sujeto al proceso judicial y que, en consecuencia, no puede ser transferido a ninguna persona mientras esté vigente la medida cautelar.