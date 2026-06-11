Rechazaron la ampliación de los cargos contra Gloria Ruiz en Neuquén: los argumentos que dio el juez

El juez de Garantías Juan Manuel Kees le dio hoy un revés a la fiscalía de Delitos Económicos y rechazó la ampliación de los cargos contra la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, en la causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta en la Legislatura. La acusación también había planteado la incorporación de nuevos imputados, planteo que tampoco prosperó.

La audiencia de este jueves fue una continuidad de la que se inició el lunes, que terminó en un cuarto intermedio para que las defensas pudieran llevar adelante sus descargos y el fiscal del caso Juan Narvaez sumara hechos a la causa.

El magistrado resolvió desestimar provisoriamente la ampliación de la acusación contra la exvicegobernadora, la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez.

Lo mismo decidió sobre la imputación de dos empresarios y dos excolaboradores de la Legislatura (tres hombres y una mujer) por una serie de contrataciones irregulares en el cuerpo durante el periodo en el que Ruiz estuvo a cargo.

Caso Gloria Ruiz: las críticas del juez

Kees apuntó contra fiscalía por la falta de precisiones sobre el perjuicio económico al Estado y cuestionó la forma en la que se presentaron y se calificaron jurídicamente los nuevos hechos.

Ruiz quedó imputada formalmente el año pasado. Foto: Matías Subat.

Respecto a las maniobras que supuestamente involucraban a una firma de marketing y de publicidad gráfica, indicó que la teoría que presentaron los acusadores incluyó hechos independientes cuando se deberían haber analizado como parte de una única acción de administración fraudulenta.

Qué pasa ahora con la investigación

El juez, de todos modos, aclaró que la fiscalía conserva la posibilidad de reformar los cargos, siempre que logre adecuar la calificación legal y volver a impulsar una nueva acusación.

Desde el Ministerio Público aseguraron que la resolución no modificó la investigación que continúa vigente desde la formulación de cargos realizada en octubre año pasado contra la exvicegobernadora, Ricchini y Sánchez.

Kees también prorrogó por cuatro meses la investigación preparatoria vinculada a estos cargos previos, planteo que no encontró reparos en la fiscalía y la fiscalía de Estado.

Del mismo modo extendió las medidas cautelares patrimoniales que ya regían sobre las imputadas. Así se mantendrá la inhibición general de bienes para las tres mujeres, que en el caso de Ricchini incluye además el embargo de un inmueble ubicado en la ciudad de Buenos Aires.