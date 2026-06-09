Caso Gloria Ruiz: la fiscalía sumó nuevos imputados por contratos millonarios en la Legislatura

La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén solicitó ampliar la investigación que tiene entre sus principales imputadas a la exvicegobernadora Gloria Ruiz por presuntas irregularidades en contrataciones efectuadas por la Legislatura.

En un audiencia realizada ayer, el planteo profundizó las acusaciones que ya pesaban sobre la exsecretaria de Cámara, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa del cuerpo legislativo, Élida Noemí Sánchez.

También se incorporaron imputados a la causa: el publicista Santiago Romera; el empresario Pedro Sauer; el exvocero de prensa de Ruiz, Pablo Shapira; y su pareja, María Angélica Cowper.

Esta acción fue adelantada en marzo por Diario RÍO NEGRO, cuando trascendió que los cuatro habían sido notificados para que desginaran abogados defensores.

Según se informó, el fiscal del caso, Juan Narvaez, presentó nuevos cargos contra la exvicegobernadora por supuestas maniobras de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial.

La audiencia estuvo a cargo del juez de Garantías Juan Manuel Kees, quien dispuso un cuarto intermedio hasta pasado mañana. Fuentes judiciales explicaron que la decisión obedeció a un pedido de las defensas para responder las imputaciones y de la propia fiscalía, que prevé presentar un nuevo hecho este jueves.

Los contratos de publicidad en la Legislatura de Neuquén

Entre los hechos abordados por la fiscalía se incluyó la contratación de la empresa Big Sur Marketing, una maniobra por la cual Ruiz, Ricchini y Sánchez ya habían sido imputadas en octubre del año pasado.

En la jornada de ayer, Narvaez apuntó contra el gerente de la firma, Santiago Romera. El fiscal le atribuyó haber prestado una colaboración indispensable para concretar una contratación directa que ocasionó un perjuicio económico de $45.012.000.

Cuestionó el modo en que se efectivizó el vínculo contractual e indicó que se hizo por la vía de la excepción, a pesar de que, por el monto involucrado, correspondía haber aplicado mecanismos de selección previstos por la ley 2141.

Por este hecho, pedirá la imputación de Romera por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipe necesario.

16 contrataciones al margen de la ley

La fiscalía amplió además la investigación sobre las contrataciones realizadas por la Casa de las Leyes, cuyo titular en la época de Gloria Ruiz, su hermano, Pablo Ruiz, fue condenado el viernes pasado.

Narvez señaló en este caso a Pedro Sauer y afirmó que se benefició de 16 contrataciones para la realización de servicios gráficos por un monto total $45.482.688,05 al margen de los procedimientos previstos por la ley.

El fiscal adelantó que solicitará su imputación como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La situación del vocero y pareja

La acusación también atribuyó a Gloria Ruiz haber intervenido, en conjunto con Ricchini y Sánchez, en una contratación destinada a encubrir la continuidad laboral de Pablo Shapira como jefe del área de prensa de la Legislatura, luego de que fuera dado de baja formalmente de su cargo en abril de 2024.

De acuerdo al relato del MPF, la Legislatura contrató a la pareja de Shapira, María Ángelica Cowper, por medio de un contrato de locación de servicios que, en la formalidad, la vinculaba con tareas de asesoramiento.

Los investigadores determinaron que entre julio y noviembre de 2024 la Legislatura le transfirió a Cowper $19.503.000 por servicios que nunca se hicieron.

El equipo de Delitos Económicos, que también estuvo integrado por la asistente letrada Tanya Cid y el asistente letrado Facundo Bernat, encuadró los hechos del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y sostuvo que las distintas maniobras investigadas ocasionaron un perjuicio millonario al patrimonio del Estado provincial.

Si los cargos son avalados o no, lo decidirá el día jueves el juez Kees.