Caso Jey Mammon: aseguran que podría haber un arreglo económico con el joven que lo denunció

La denuncia por abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto contra Jey Mammon fue uno de los temas que se robó la atención de los medios de comunicación y las redes sociales en los últimos días. Ante lo cual el conductor de Telefe se vio obligado a hacerle frente al escándalo en el que se vio envuelto.

Y aunque en su descargo público el humorista deslizó la posibilidad de iniciar una contrademanda hacia el joven denunciante, en las últimas se comenzó a hablar de un posible acuerdo económico entre las partes.

Así lo reveló la periodista Marcela Tauro en el ciclo Intrusos de América TV. “Me llega que habría un acuerdo. Estoy averiguando eso”, adelantó en exclusiva ante las cámaras.

Desde el entorno del denunciante salieron a responder a las versiones y comentaron que solo se aceptaría el trato si Jey Mammon reconoce públicamente los hechos mencionados.

Recientemente el conductor lanzó un comunicado en sus redes sociales donde desmitió las acusaciones y mencionó que los hechos son parcialmente «falsos». “Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, explicó Mammon.

Por su parte, Benvenuto siempre se mostró contundente al hablar sobre lo vivido: “Al no tener respuesta de la Justicia no me quedó otra opción que darle la cara y la voz a mis casos junto a mi abogado, que fue muy importante en este camino. Es el padre que me hubiese gustado tener. Batallamos juntos en la Justicia”.

Incluso el joven fue más allá y aseguró que no es la única estrella del «canal de la familia» que cometió este tipo de delitos. “Hay muchos famosos más involucrados”, sostuvo.

Además le comentó a su defensor que recibió mensajes de cerca de 114 personas que habrían sido víctima de abuso sexual por parte de famosos.

Un «juicio por la verdad»

«Por ahora, Lucas no intentó el juicio por el derecho a la verdad. Pero está a tiempo», explicó el abogado Javier Moral que patrocinó al joven en sus otras dos denuncias por abuso sexual infantil.

La importancia de este tipo de juicio radica en que atribuye responsabilidad, es decir, indica que una persona cometió los delitos. Pero no fija una condena porque la prescripción ya operó.

Son pocos los juicios de este tipo que se desarrollan en el país.