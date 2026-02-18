Registro de Huellas Genéticas en Río Negro: «Si se logra sería un avance impresionante»

El Poder Judicial de Río Negro solo cuenta con el laboratorio regional de genética forense, que funciona en Bariloche. (foto de archivo)

El Poder Judicial de Río Negro dio el primer paso de un largo camino para concretar la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG). “Sería un avance monstruoso y muy bueno para la provincia”, sostuvo este martes el Procurador General, Jorge Crespo.

Dijo que materializar la puesta en funcionamiento de un RPHG “requiere de una inversión importante”. Crespo recordó que hasta el momento solo funcionan esos registros en las provincias de Mendoza y La Pampa.

Pero es un camino que el Poder Judicial debe recorrer tras la sanción el 5 de junio pasado de la ley 5790 por parte de la Legislatura provincial. La norma sustituyó íntegramente el texto de la ley 5115. Esa norma creó en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro, el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual en adelante (ReProCoInS).

“Dicha modificación plasma dentro de sus cambios más significativos, la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, el cual actuará en la órbita de la Procuración General”, indicaron el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro y la Procuración, en una resolución que dictaron el viernes.

En esa resolución conjunta dispusieron “conformar una comisión de trabajo con el fin de coordinar y ejecutar las tareas tendientes a la implementación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, de acuerdo a los lineamientos brindados por el nuevo texto de la Ley 5115 y según las posibilidades de financiamiento específico para el objeto que se persigue”.

Integran esa comisión el secretario de Superintendencia de la Procuración General, Nicolás Rochas; el administrador general del Poder Judicial, Leandro Luciano Sferco, el director del Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, Cesar García; la directora del Laboratorio Regional de Genética Forense, Silvia Vannelli Rey; el director de Políticas Informáticas de la Procuración General, David Baffoni y el director de Asesoramiento Legal de la Procuración General, Sergio Zucal.

En Mendoza y La Pampa funcionan

Crespo explicó ayer a Diario RÍO NEGRO que necesitaba integrar a la comisión al administrador general del Poder Judicial y al director de Arquitectura Judicial, porque avanzar con la implementación del RPHG demandará presupuesto y un edificio para su funcionamiento. “Ese registro requiere de una inversión importante”, insistió el procurador.

Aclaró que el Registro de Huellas Genéticas “no es lo mismo que el Laboratorio de Genética Forense. Son parientes, pero funcionan de forma separada”.

Crespo indicó que en Mendoza cuando se implementó “permitió el esclarecimiento de numerosos hechos delictivos”. “En Río Negro, si se logra es un avance impresionante”.