Bariloche: la búsqueda de los homicidas de Cid avanza por ahora sin resultados

A cinco días días del crimen de Diego Cid, quien fue baleado a quemarropa el jueves a la madrugada en el Alto de Bariloche, no hay todavía resultados concretos en la investigación que lleva adelante la fiscal a cargo Silvia Paolini, con auxilio de la policía provincial.

La única pista firme, desde el primer momento fue que los autores se movieron en un Peugeot 408 blanco, con domicilio de radicación en Cipolletti. Pero el vehículo todavía no apareció y tampoco hubo detenciones relacionadas con el hecho.

Una fuente policial afirmó que ni siquiera hay certeza sobre cuántas personas participaron del homicidio y cuántas iban en el vehículo. De acuerdo a la imagen que surge de las cámaras tenía los vidrios polarizados.

Los investigadores confían en encontrarlo a la brevedad. Sospechan que los autores del hecho lo tienen oculto en alguna vivienda y que esperan el momento para sacarlo de la ciudad. Pero no les resultaría fácil por las cámaras conectadas con la red 911, que tienen capacidad para identificar de manera automática vehículos y patentes.

Sobre los homicidas no trascendieron mayores datos aunque también la búsqueda estaría orientada a personas residentes en el Alto Valle, con probable participación de alguien de Bariloche.

El asesinato de Cid, de 40 años, causó fuerte impacto en la ciudad. Era una persona oriunda de Bariloche y con antecedentes penales, lo cual alimentó la hipótesis de que haya sido víctima de una venganza o represalia.

Entre los principales insumos que han servido hasta ahora para profundizar la pesquisa figuran los datos del auto, los casquillos de proyectiles 9 mm encontrados en el lugar, y los teléfonos de familiares y allegados de Cid, que fueron secuestrados con el fin de detectar algún llamado o mensaje previo que aporte a la investigación.

Los rastrillajes continuaron durante todo el fin de semana largo de Carnaval y los responsables del operativo confían en romper la creencia -arraigada en estos casos- de que en un hecho de esa gravedad cada día que pasa es más complicado lograr el esclarecimiento.

Un ataque despiadado

Diego Cid fue alcanzado por tres disparos en la zona torácica, ejecutados a corta distancia, y murió poco después por el “shock hipovolémico”, según lo determinó la autopsia posterior.

El ataque se produjo alrededor de la 1.45 del jueves, en un callejón de la toma denominada Manzana 257, cerca de la ruta Juan Herman ya unos 350 metros de la comisaría 42. Cid se encontraba en una vivienda de ese barrio con amigos, cuando salió “a comprar” algo para continuar la velada y fue abordado por sus agresores.

Entre sus ropas fue hallado un revólver que -todo lo indica- no llegó a esgrimir. Los indicios a la vista demuestran que el móvil de ningún modo fue el robo. Y que los victimarios de Cid lo tenían vigilado y habrían aguardado la ocasión para cometer el crimen.