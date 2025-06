La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto contra la «puerta giratoria» judicial, con críticas por la situación carcelaria

La Legislatura aprobó este jueves un proyecto con reformas penales, con dos modificaciones centrales. La primera parte crea el registro Provincial de Huellas Genéticas -que logró el respaldo unánime- y la segunda, con respaldo por mayoría, establece el instituto de «reiterancia» que posibilitará el pedido de los fiscales y la resolución de los jueces de prisión preventiva cuando el acusado presenta «al menos otro proceso penal activo en el que se haya confirmado la formulación de cargos» o «dos declaraciones judiciales de flagrancia».

Los artículos del registro de Huellas Genéticas fueron aprobados por unanimidad, mientras que los que establecen la reiterancia delictiva fueron aceptados por mayoría, constituida por 37 legisladores, y los rechazos fueron de ocho peronistas.

Este grupo se conformó con la bancada de Vamos con Todos y tres del PJ (Ana Mark, Daniel Belloso y Leandro García), planteando que ese instrumento «no sirve para nada», es un recurso «inconstitucional» y existirá más sobrepoblación carcelaria.

El proyecto tratado en el recinto correspondió a la elevación del Poder Ejecutivo, pero ya existían similares propuestas del PRO, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), y los legisladores Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd.

El debate parlamentario se concentró en el instituto de reiterancia, con muchos interrogantes incluso por legisladores que apoyaron, y también críticas al accionar judicial. Una ausencia que quedó expuesta: no estuvo la opinión de los miembros del Poder Judicial, que no fueron consultados ni invitados al Plenario de Comisiones.

La fundamentación oficial recayó en Lucas Pica que afirmó de tres «vértices» en el proceso penal, entre el «juez, la víctima y el delincuente», y aseguró que la reforma plantea «un robustecimiento del vértice y centralidad para la víctima». Ejemplificó la actual situación persecutoria con una condena de marzo pasado en los tribunales de Viedma para una persona «con 10 delitos cometidos entre octubre del 2023 y enero del 2025». Esta sucesión de hechos -remarcó- «durante un año y medio no hubiera ocurrido con esta ley».

Cuatro legisladores fundamentaron el rechazo de los cinco votos del bloque Vamos con Todos, que se centró en que la «reiterancia» no solucionaba nada en la cuestión delictiva. «Estamos legislando para el aplauso, no para transformar la realidad», comenzó Luciano Delgado Sempé y, en el mismo sentido, el presidente de la bancada, José Luis Berros habló de que era una iniciativa «tribunera» que no «sirve para nada».

Además, Berros se preguntó «dónde carajo está la Justicia» y cargó contra la responsabilidad de los fiscales y jueces, que fueron elegidos por JSRN. Así que lo pusieron, pero ellos no funcionan».

Por su parte, Ayelén Spósito advirtió sobre el colapso del sistema penitenciario. «¿Qué vamos a hacer cuando se sigan llenando las cárceles? ¿Una ley para eliminarlos?», ironizó.

También de Vamos con Todos, Magdalena Odarda denunció que la reiterancia es «inconstitucional» y contraria a «tratados internacionales. «Queremos terminar con la puerta giratoria, pero respetando la Constitución y los derechos humanos», señaló.

La oposición de parte del bloque del PJ-NE fue expuesta por Marks, que calificó al «proyecto» por el «clima de época punitivista» y afirmó que JSRN lleva 16 años en el gobierno, pero «no tiene política de prevención del delito». Alertó que existen cárceles «completamente colapsadas» y que esta ley agravará este panorama». Luego, Belloso entendió que se pretende «habilitar restricciones de libertad por mera sospecha de reiteración de delitos, lo que atenta contra principios fundamentales del derecho penal moderno».

Los apoyos legislativos

El PRO, como un impulsor inicial, apoyó y recordó su autoría. Su presidente, Juan Martín, memoró esa presentación en junio de 2024, con un primer rechazo del oficialismo y ahora «presenta su propio proyecto». Agregó que JSRN «debería pedirle perdón a los rionegrinos que fueron víctimas de delitos durante todo el año que pasó». De esa bancada, también, expuso Martina Lacour para asegurar que la reiterancia no vulnera el principio de inocencia y que «ningún derecho es absoluto o ilimitado». Entendió que se busca «no más presos, sino menos delitos».

Desde el ARI, Fernando Frugoni adelantó el voto favorable por la existencia de jueces garantistas, que permiten imputados libres «con tres o cuatro formulaciones», y aún sus dudas del presente panorama de sobrepoblación carcelaria.

Mansilla defendió la reiterancia, pero coincidió con la «preocupante» situación de los lugares de detención y planteó que ya el Poder Ejecutivo se debería haber ocupado de eso.

Otros dos autores oradores fueron Mc Kidd o Ibarrolaza. La primera entendió que esta permitirá decir «basta al que las hace y no las paga» y entendió que se busca «una sociedad» donde «vivir fuera de la ley tiene consecuencias». Luego, Ibarrolaza entendió que la iniciativa intenta «buscar un poco de verdad y justicia» para los que «menos tienen», remarcando que el Poder Judicial se tiene que hacer cargo de las demoras y la falta de soluciones.

Luego, César Domínguez consideró que se trata de un instrumento para que los jueces y fiscales tengan criterios objetivos frente a la «impunidad reiterada».

El radical Ariel Bernatene adelantó el respaldo de su bancada, considerando que es una «herramienta concreta para mejorar la seguridad ciudadana» y «fortalecer la prevención del delito». Posteriormente, Pedro Dantas ratificó su acompañamiento y se diferenció -otra vez, con Luis Ivancich- de su bancada, el PJ-NE. Si bien planteó dudas, se inclinó por el apoyo por su experiencia como intendente y la necesidad de aportar otro «elemento al fiscal para que pueda tener situaciones muy extremas».

Al final, el presidente del bloque de JSRN, Facundo López hizo una férrea defensa de la propuesta porque otorga una herramienta a la justicia para que «la puerta no gire más», y que las «rejas sean para los delincuentes, y no más para los ciudadanos». Afirmó que la prioridad es «la seguridad y la educación antes que la infraestructura carcelaria: Si no quieren estar incómodos en la cárcel, no delincan».