Se robó 3 millones de un auto en El Bolsón, quedó imputado y le dictaron prisión preventiva

La sustracción de una suma millonaria de dinero en efectivo del interior de un vehículo ocurrida días atrás en El Bolsón quedó virtualmente esclarecida con la recuperación del botín y la detención del presunto autor, quien enfrentó hoy la formulación de cargos durante una audiencia en la que se dispuso además que continúe en prisión preventiva, debido a sus antecedentes penales.

El robo llamó la atención por la audacia involucrada, ya que ocurrió minutos después de las 14 del último martes en la intersección de Onelli y Padre Feliciano, de El Bolsón, donde el atracador se acercó al auto Toyota Yaris de la víctima, rompió el vidrio con un destornillador y se apropió de una suma calculada en 3 millones de pesos.

Luego huyó en su propia camioneta, también Toyota, tomó rumbo al sur e ingresó a territorio de Chubut. Sin embargo no llegó muy lejos, porque el aporte de un testigo y el seguimiento con videocámaras, tanto privada como las del sistema 911, facilitaron el rastreo del ladrón, hasta que fue detenido en jurisdicción del parque nacional Lago Puelo.

Del operativo participaron efectivos policiales de ambas provincias, todo lo cual fue validado durante la audiencia por el juez de Garantías de Bariloche Víctor Gangarrosa, en la instancia de “control de legalidad” de la detención.

Según lo expuesto por la fiscal Daniela Ortiz Celoria, la policía encontró la totalidad del dinero robado en poder del imputado y ya fue devuelto a la víctima.

El informe de la división judicial de Investigaciones de El Bolsón, los registros de cámaras con lectura de patente para “acreditar el recorrido” de la camioneta, y el relato de un testigo directo fueron las pruebas principales de la acusación.

La formulación de cargos fue por el delito de robo simple y el plazo de investigación fue fijado endos meses, según la propuesta del ministerio público que fue refrendada por el juez. El defensor oficial Nelson Vigueras no se opuso.

En condiciones normales (y por el tipo de delito), el imputado podría haber recuperado la libertad, con algunos recaudos, pero la fiscal Celoria reclamó que continúe bajo prisión preventiva.

Alegó que el hombre no tiene domicilio en la zona (sería de Neuquén) y que registra antecedentes penales y procesos en trámite “en otra jurisdicción”. Agregó que por las características del hecho podría recibir una condena de cumplimiento efectivo.

La defensa se opuso al planteo de la fiscalía y pidió que el imputado “transite el proceso en libertad”, pero el juez Gangarrosa desechó esa posibilidad y en función de “los riesgos procesales” resolvió mantenerlo bajo prisión preventiva por los próximos 30 días.