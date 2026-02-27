Inseguridad en Allen: persecución, «miguelitos» y el hallazgo de una camioneta robada

En una jornada marcada por la tensión, la Comisaría 6º de Allen logró recuperar un vehículo con pedido de secuestro tras un frustrado intento de robo en una vivienda familiar. El episodio, que comenzó como una entradera fallida, derivó en un operativo cerrojo que permitió dar con una camioneta utilizada por delincuentes para desplazarse por la región.

El hecho se desencadenó cuando una mujer de 44 años, que se encontraba en su domicilio junto a sus hijos, advirtió a través de las ventanas la presencia de dos sujetos extraños en el patio de su casa. Ante los gritos de auxilio de la víctima, los sospechosos desistieron de ingresar a la propiedad y emprendieron una veloz huida a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color blanca.

De inmediato, la mujer alertó al servicio de emergencias 911, lo que activó un amplio dispositivo de búsqueda que incluyó patrullajes en diversos barrios y controles preventivos sobre la Ruta Nacional 22. La descripción del vehículo fue clave para coordinar a las distintas unidades que se sumaron al rastrillaje.

Horas más tarde, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), con asiento en la ciudad, divisó un vehículo de similares características en un sector de la localidad. Al verificar los datos en el sistema policial, se confirmó que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente por robo, confirmando las sospechas de que los malvivientes utilizaban movilidad sustraída para cometer nuevos ilícitos.

Durante el operativo de recuperación, los efectivos se encontraron con una peligrosa maniobra de escape: los delincuentes habían arrojado sobre el camino elementos metálicos punzantes, conocidos como “miguelitos”, con el claro objetivo de reventar los neumáticos de los móviles policiales y facilitar su huida.

En el lugar del hallazgo, el Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes, logrando secuestrar elementos de gran valor para la causa. Además del rodado, se halló un equipo de comunicación que habría sido utilizado por la banda para monitorear las frecuencias policiales o coordinar sus movimientos.

Actualmente, la Fiscalía Descentralizada de Allen ha iniciado actuaciones bajo la carátula de «Tentativa de robo». Por su parte, el personal de Investigaciones Judiciales continúa con el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para identificar a los autores, quienes, pese al hallazgo del vehículo, lograron escapar a pie antes del arribo del personal policial.