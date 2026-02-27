Caso Loan Peña | Fijan para octubre el inicio del juicio contra 17 sospechosos: qué delitos se les imputan

Se realizó la audiencia del caso Loan Peña, el niño desaparecido el 13 de junio 2024 en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Por el hecho hay 17 personas detenidas: siete por relación directa con la causa y otros 10 por otros delitos que rodean a la investigación.

Durante la jornada, el Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes, conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, fijó para el próximo mes de octubre el inicio del juicio por la desaparición de Loan Peña. El Ministerio Público Fiscal impugnará la decisión y pedirá que se adelante.

Caso Loan Peña: quiénes son los imputados por la desaparición del niño en Corrientes

Los 7 imputados del caso en el expediente principal son: Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de Loan), Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel.

“La audiencia del debate oral y público será presencial, fijando como fecha de inicio del debate el día miércoles 7 de octubre del corriente año. La agenda de trabajo se fijará los días miércoles y jueves de cada semana. El Tribunal tiene previsto hacer dos días de audiencia por semana, hasta el mes de diciembre del 2026″ afirmó Eduardo Ariel Belforte.

En total son 17 los imputados en el caso Loan: siete corresponden a la causa principal que investiga la sustracción y el ocultamiento del niño, mientras que los otros 10 hacen parte del expediente paralelo, en el que se los acusa de una serie de maniobras para desviar la investigación.

Captura de la audiencia vía Zoom (Captura de pantalla)

Para agregar al caso, los jueces decidieron otorgar un plazo de 15 días para delimitar aún más la cantidad de prueba y testigos que presentarán en el debate oral. La decisión del TOC generó una fuerte reacción del fiscal general de Corrientes Carlos Adolfo Schaefer, quien adelantó que impugnará la fecha y pedirá que se adelante el comienzo del juicio.

La situación de los imputados en el Caso Loan

El delito que se les imputa, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Inicialmente, todos los acusados de estar involucrados en la desaparición de Loan fueron investigados en la causa que tramitó ante la justicia provincial y que luego fue remitida a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

Los diez acusados del expediente paralelo son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

Estas personas están acusadas de haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal el día de su desaparición y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

La realidad que afrontan no es sencilla, ya que están imputados de los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.

Caso Loan: la causa de la postergación del debate

La decisión de realizar el acto judicial en la primera semana de octubre, a la espera de casi 7 meses, responde a la excusa del cuerpo de jueces de una agenda demandada y falta de espacios para pactar el día en una fecha anterior.

“El Tribunal es absolutamente consciente de la urgencia que hay en este caso, de lo complejo que es el caso. Conocemos toda impronta que se le pone a esto, pero también le debo decir al Ministerio Fiscal y a las partes, que el Tribunal está constituido por jueces de otra jurisdicción, y este no es un caso único, complejo, que hayamos tratado. Estamos tratando muchos casos complejos, tanto los miembros del Tribunal de Formosa, como los miembros del Tribunal de Río Negro, General Roca, La Pampa, que tienen, tienen establecido en sus agendas. Entonces, compatibilizar, congeniar las fechas para este debate les puedo decir que llevó adelante un esfuerzo extraordinario” afirmaron.