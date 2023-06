Se suspendió la declaración de los Ragni en el Tribunal Oral Federal de Neuquén

La audiencia anticipada con las declaraciones de Inés Rigo y Oscar Ragni se suspendió esta semana. El cronograma de testimoniales anticipadas en el juicio por los delitos cometidos por un juez y un fiscal durante la dictadura militar, se realizará el martes por la tarde.

Una indisposición de salud de Inés Ragni obligó a aplazar la fecha de su declaración y la de Oscar Ragni, por las presentaciones que el matrimonio realizó ante los estrados judiciales desde el secuestro y la desaparición forzada de Oscar Ragni hijo el 23 de diciembre de 1976, en la vereda de la casa paterna.

Se informó que el matrimonio se encontraba de regreso en su casa, pero con indicación de reposo y aislamiento social hasta el alta. Las audiencias anticipadas son jornadas judiciales que serán luego agregadas al juicio, que aún no tiene fecha de inicio.

Fueron solicitadas por la fiscalía y las querellas debido a la avanzada edad de un grupo de testigos que requieren cuidados especiales y que cuentan con experiencias detalladas de las gestiones y actuaciones judiciales a partir de 1976, en reclamo de la aparición de los perseguidos y perseguidas políticas.

Son abogados y familiares que buscaron en la justicia el amparo ante los secuestros ilegales, o conocer el destino de los desaparecidos tras los secuestros en manos de las fuerzas de seguridad y grupos de tarea.

El martes por la tarde está prevista la declaración en Avenida Argentina al 1600, de Noemí Labrune y el abogado Eduardo Correa, patrocinante en 1976 de la APDH.

El octavo juicio de lesa humanidad en esta jurisdicción aún no tiene fecha. Se pondrá en debate la actuación del ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y del ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz por 25 casos en los que se los procesó por incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato.