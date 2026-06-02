Secta rusa en Bariloche: cuenta regresiva en la Justicia para definir si Konstantin Rudnev regresa a la cárcel

La Cámara Federal de Casación Penal se encuentra en horas decisivas para determinar el futuro de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado por presunta trata de personas en Bariloche. En la víspera de la audiencia clave fijada para este 3 de junio, la evolución médica del acusado de 58 años se consolida como el factor central de una controversia judicial que mantiene en vilo a los tribunales.

El máximo tribunal penal del país deberá resolver la apelación impulsada por la fiscalía, que busca revocar el arresto domiciliario del que Rudnev goza actualmente y devolverlo a un penal federal. Ante esto, la defensa técnica y su entorno cercano han puesto sobre la mesa un alarmante y exhaustivo historial clínico que, aseguran, hace inviable su regreso a la cárcel.

El presente médico del imputado

Actualmente, Rudnev se encuentra en su vivienda intentando recuperarse de una intervención quirúrgica autorizada días atrás por el juez federal Gustavo Zapata. El magistrado había permitido su traslado excepcional desde el lugar de su detención hacia una clínica privada en Monte Grande, donde fue sometido a una hernioplastia por una hernia inguinoescrotal de gran tamaño, patología que —según la defensa— se desarrolló debido a las malas condiciones de su permanencia en prisión preventiva.

«La intervención fue complicada, la toleró mal y actualmente sigue teniendo complicaciones postoperatorias. La inflamación y la hinchazón continúan, y los médicos lo visitan diariamente para controlar su evolución», detallaron fuentes cercanas al imputado, remarcando que el proceso de curación todavía presenta serias dificultades.

Hipertensión, cuadros neurológicos y riesgo de parálisis

En paralalelo, la documentación médica presentada por la defensa describe un diagnóstico múltiple y severo que afecta de manera simultánea a varios sistemas de su organismo.

En el mismo se describe hipertensión arterial severa, registrando picos críticos de hasta 189/95 mmHg y una marcada inestabilidad que requiere monitoreo cardiológico permanente.

También se detalló un cuadro de cuadriparesia (debilidad en las cuatro extremidades), alteraciones en la marcha, disminución de la fuerza muscular, pérdida parcial de la sensibilidad y trastornos en la motricidad fina.

En el mismo informe se describen las resonancias magnéticas exponen cambios degenerativos severos, un estrechamiento del canal cervical, múltiples protrusiones discales y espondiloartrosis cervical con compresiones radiculares, lo que eleva drásticamente el riesgo de caídas y daños neurológicos progresivos.

Finalmente, las tomografías computadas detectaron enfisema pulmonar bilateral, una imagen nodular de seis milímetros en los pulmones y cambios pleuroparenquimatosos en ambas bases pulmonares.

La advertencia médica que frena el regreso a prisión

Uno de los puntos más determinantes que evaluarán los jueces de Casación es la recomendación expresa de los especialistas respecto a sus condiciones de alojamiento y si la reclusión atenta o no con la recuperación del imputado.

El abogado defensor, Martín Sarubbi, ratificó que la situación sanitaria de su cliente es un factor humanitario y legal determinante que no puede ser ignorado por la Justicia. Recordó además que el propio Tribunal de Revisión ya había considerado la gravedad de estos aspectos médicos al momento de otorgarle el beneficio de la domiciliaria.

Con los informes médicos sobre el escritorio y un paciente monitoreado día y noche, la Cámara de Casación Penal tiene en sus manos una resolución de fuerte impacto técnico y humanitario. Mañana, la balanza judicial definirá el destino de Konstantin Rudnev.