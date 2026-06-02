Acusan a un policía de Bariloche por golpear en el rostro y causar lesiones a un conductor

Un policía que está acusado de atacar a golpes a un hombre en plena vía pública en julio del año pasado luego de una persecución vehicular quedó imputado hoy por el delito de apremios ilegales y quedó sujeto a una investigación que se extenderá hasta comienzos de octubre.

El agente identificado como Santiago Gallardo formaba parte del personal de la Comisaría II del Centro Cívico e iba al mando de un patrullero en la madrugada del pasado 29 de julio, cuando en el marco de la investigación de un supuesto delito interceptó en la calle Yatasto al 1.300 a otro auto marca Toyota, conducido por la víctima. Gallardo le pateó la puerta, y una vez que descendió le aplicó golpes de puño en el rostro y en el cuello, que le causaron diversas lesiones.

La jornada de hoy en los Tribunales de Bariloche estuvo plagada de audiencias por causas de maltrato policial. Además de la que involucró al agente de la comisaría II, hubo otras dos por casos de vejaciones, una de ellas por la grave golpiza sufrida el pasado 16 de enero en la comisaría 28 por un joven que sufrió la fractura del maxilar, entre otras lesiones. La audiencia relacionada con ese hecho quedó suspendida debido a que los cinco imputados -Cristian Putrillan, Hugo Mansilla, Gabriel Huentú, Roberto Lauraña y Gimena Huinchaqueo- decidieron cambiar de abogada a último momento.

En otra de las causas el juez de revisión Gregor Joos escuchó las razones de la defensa para recusar a la jueza de Garantías Romina Martini y dispuso un cuarto intermedio para evaluar y decidir sobre ese planteo.

Hasta cinco años de prisión

En el caso de apremios ilegales atribuido a Gallardo, la investigación se extendió por casi un año, hasta obtener las evidencias que permitan avanzar con la formulación de cargos, según señaló la fiscal adjunta Rosario Carballo, quien describió los hechos y dijo que las heridas provocadas eran de carácter “leve”. El delito imputado prevé penas que van de 1 a 5 años de prisión.

La fiscal sustentó su solicitud de imputación formal en las certificaciones médicas de las lesiones, registros de cámaras de seguridad que muestran la persecución y el testimonio de la propia víctima. La querella ejercida por el abogado Matías Aciar adhirió a lo planteado por la fiscalía. Mientras que la defensora oficial, Mónica Goye, no manifestó oposición, pero dijo que trabajará en “una teoría distinta del caso”.

El caso de vejaciones ocurrido en un baño de la comisaría 28, según se pudo reconstruir, afectó a Franco Maximiliano, quien había quedado involucrado en un incidente callejero y luego de ser detenido, sufrió graves agresiones en la comisaría, según denunció. El joven se presentó en la causa como querellante y su abogado, Pablo Calello, se opuso a la reprogramación de la audiencia, al igual que el fiscal Guillermo Lista, pero el juez César Lanfranchi, no atendió sus razones y accedió a reprogramarla, como pidió la defensa, ejercida hasta hoy por la defensora oficial Natalia Araya, quien será reemplazada por la abogada particular María Rodrigo.