Condenado por el homicidio de un joven en Cutral Co empezó a purgar la pena

Después de la audiencia que se concretó este martes, un varón condenado a 12 años y 10 meses de prisión por el homicidio de otro joven empezó a purgar su pena. Se ordenó su traslado hasta la Unidad de Detención N° 32 de Zapala, donde estará hasta tanto se libere un cupo en la unidad de Cutral Co. La defensa particular rechazó la decisión y planteó que la condena no está firme porque falta que se expida la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa, el muchacho que fue condenado por un tribunal colegiado a 12 años y 10 meses de prisión por el homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego de Luciano Hernandorena. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2024 en una fiesta no autorizada que se hizo en un precario local del barrio semirrural Colonia 2 de Abril, en Cutral Co.

Un año después del comienzo del juicio, este martes se hizo la audiencia para que se disponga la detención (hasta ahora estaba con prisión preventiva desde el 3 de septiembre de 2024) de Abarzúa. La fiscalía, a través de Laura Molina, hizo el pedido de constitución de detención porque la sentencia fue impuesta el 25 de julio de 2025 y ya se finalizaron los recursos presentados por la defensa particular.

Abarzúa tenía prisión preventiva hasta el 7 de este mes. Desde la fiscalía Molina solicitó que se lo «constituya como detenido» y que permanezca en la comisaría 15°, donde se encontraba por la falta de cupo en la unidad de Detención N° 22, hasta tanto haya disponibilidad para su ingreso. Solicitó además que se compute la pena.

En representación de Leticia Gallardo, la madre de la víctima, el abogado Omar Pérez, respaldó la solicitud de la fiscal. Sin embargo, no coincidió en que siga en la comisaría, sino que a su criterio debiera ser trasladado a una unidad de detención.

«Hace mucho tiempo que está en una comisaría con prisión preventiva y al estar condenado no puede seguir ahí por lo que solicito que se arbitre un cupo en una unidad de detención», puntualizó Pérez.

Agregó que a esta altura del proceso «ya existe un doble conforme respecto de la sentencia, más allá de los recursos pendientes», aclaró Pérez.

La jueza de Garantías Vanessa Macedo Font que está a cargo del turno de este mes, hasta tanto se designe al nuevo juez de Ejecución Penal, pidió información sobre las unidades de la provincia que tuvieran disponibilidad, más allá de conocer la situación de sobrepoblación carcelaria que existe.

A su turno, la abogada Melina Pozzer, que defiende a Abarzúa rechazó tanto la constitución de detenido como el traslado a cualquier otro lugar, teniendo en cuenta que sus familiares mantienen el contacto directo y que significará un gasto el traslado hacia otro lugar.

«Su traslado implica un agravamiento en su condición de detención», subrayó. Pozzer detalló que está desde el pasado 16 de mayo un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia, por lo que a su criterio, la condena no está firme.

Una vez que escuchó todos los planteos, la jueza Macedo Font resolvió aceptar que Abarzúa quede como detenido y que se disponga su traslado inmediato a la Unidad 32 de Zapala, donde se confirmó un lugar para su alojamiento. «Si es posible ante la situación que estamos atravesando (de crisis carcelaria) se tenga especial consideración para que sea alojado en la Unidad 22 de Cutral Co, cuando exista un cupo», concluyó.

En la audiencia de este martes que se desarrolló en la sala Uno de la Oficina Judicial de Cutral Co, junto a Abarzúa estuvieron sus familiares. Al cierre de la audiencia, se lo escuchó a Abarzúa decir «buenos días será para usted», antes de ser esposado y retirado del edificio.

Afuera del edificio judicial, como ocurrió cada vez que hubo audiencias y en el juicio un grupo de familiares se mantuvo a la espera de la resolución de la jueza Macedo Font.