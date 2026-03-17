Seguirá en prisión preventiva el imputado por el homicidio del joven Tomás Alarcón en Bariloche

Rodrigo Borg está imputado como autor del homicidio de Tomás Alarcón ocurrido el 8 de marzo pasado, en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Los defensores de Rodrigo Borg, de 19 años, que está imputado por elhomicidio de Tomás Alarcón, de 18, intentaron, sin éxito, morigerar la prisión preventiva cumple en el penal de Viedma. Plantearon al juez Bernardo Campana que le imponga una medida cautelar alternativa.

Sin embargo, el magistrado resolvió rechazar el pedido de los defensores particulares Ana Vera y Manuel Mansilla, que asisten a Borg, y confirmó la prisión preventiva.

La audiencia se hizo este martes por zoom. Los defensores alegaron que en el caso de Borg no se configuran los riesgos procesales previstos en el artículo 109 del Código Procesal Penal de la provincia, como el riesgo de fuga o de entorpecer la investigación en trámite.

Por eso, solicitaron la prisión preventiva con modalidad domiciliaria y con tobillera o pulsera electrónica para controlar sus movimientos.

Los defensores insistieron que el imputado tenía intención de someterse al proceso. Y adelantaron que trabajan en una teoría alternativa para explicar lo que sucedió cerca del mediodía del 8 de marzo pasado, cuando mataron a Alarcón.

Cuestionaron el traslado al penal de Viedma

El imputado siguió las alternativas de la audiencia por zoom desde el penal de Viedma, adonde fue enviado por el Servicio Penitenciario Provincial por la falta de cupos en la unidad penitenciaria de Bariloche.

Vera dijo que el traslado de Borg fue de manera sorpresiva. Señaló que no le dieron ni la oportunidad de despedirse de su familia ni entrevistarse previamente con sus defensores.

Insistieron con que el sospechoso no intentó darse a la fuga. Según los defensores, tras el ataque contra la víctima, Borg se alejó del lugar por temor a represalias. Destacó que Borg fue arrestado en el barrio San Francisco de Bariloche, mientras iba en auto con sus padres para “entregarse” en la subcomisaría 80.

Rechazo de la fiscalía

El fiscal Guillermo Lista rechazó el pedido de la defensa de Borg y requirió a Campana que confirme la prisión preventiva.

La fiscalía se opuso al pedido de la defensa y solicitó mantener la prisión preventiva. Advirtió que se investiga un homicidio y sostuvo que el imputado cuando ocurrió el hecho se retiró del lugar sin asistir a la víctima. También indicó que el arma utilizada no fue hallada y que aún resta recibir declaración a varios testigos.

Campana sostuvo que no había elementos que permitan modificar la prisión preventiva por cuatro meses impuesta por el juez de garantías César Lanfranchi. Para el juez, sigue vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación y que la medida cautelar resulta proporcional a la gravedad del hecho investigado.

Lista relató el 10 de marzo pasado, cuando imputó a Borg que el hecho ocurrió el domingo 8 de marzo último. Contó que varios amigos habían participado de un “after” en un departamento del centro de Bariloche tras una salida nocturna. Alrededor del mediodía de ese domingo, cuando se retiraban del lugar, cada uno con su grupo, Borg alcanzó a Alarcón para reclamarle un celular que le pertenecía.

Según la teoría de la fiscalía, discutieron y alguien llamó al teléfono de Borg, que sonó en el bolsillo del pantalón de Alarcón.

En un primer momento, Alarcón se negó supuestamente a devolverlo, pero Borg lo recuperó de todos modos y de manera sorpresiva sacó un cuchillo de unos 10 centímetros de hoja y atacó al joven.

Lista indicó que, de acuerdo al informe preliminar de la autopsia, la víctima recibió una sola puñalada “por encima del ombligo” que fue letal. Para la fiscalía, Borg tuvo “intención» de matar a Alarcón.