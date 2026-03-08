Crimen en el centro de Bariloche: detuvieron al presunto autor del homicidio de un joven de 18 años

Un joven de 18 años murió este domingo al mediodía tras ser apuñalado durante una discusión en la vía pública en el centro de Bariloche. El hecho ocurrió a pocos metros del hospital zonal y generó un importante operativo policial en la zona. Horas después del ataque, la Policía de Río Negro logró detener al presunto autor del homicidio tras una serie de tareas investigativas que permitieron identificarlo.

El ataque en pleno centro

El episodio se produjo en las inmediaciones de las calles Otto Goedecke y Elflein, a escasos metros del hospital zonal de Bariloche.

De acuerdo con la información preliminar recabada por los investigadores, la víctima se encontraba conversando con un amigo cuando se acercó otro hombre y comenzó una discusión verbal.

En medio del enfrentamiento, el agresor extrajo de entre sus prendas un arma blanca tipo cuchillo y atacó al joven, provocándole una grave herida en la zona intercostal derecha.

Intentaron salvarlo en el hospital

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia a la guardia del hospital zonal.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció poco tiempo después como consecuencia de la gravedad de la herida y la fuerte hemorragia provocada por el ataque.

Hasta el momento se desconoce si la víctima y el agresor se conocían previamente o cuál fue el motivo que originó la discusión que terminó de manera trágica.

Operativo policial e investigación

Tras la notificación del hecho, personal de la Comisaría Segunda y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales desplegó un operativo en el lugar del ataque.

En el procedimiento también trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de relevamiento y recolección de pruebas en la escena.

Además intervino el Gabinete de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal, cuyos funcionarios comenzaron a tomar testimonios para reconstruir lo ocurrido.

Identificación y detención del sospechoso

A partir de la información obtenida durante la investigación y el análisis de los testimonios recolectados, los efectivos lograron identificar al presunto autor del ataque.

Luego de una exhaustiva tarea investigativa, la Policía logró localizarlo y concretar su detención.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer completamente el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.